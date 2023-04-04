https://ria.ru/20230404/moldaviya-1862902533.html

Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир"

Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир" - РИА Новости, 04.04.2023

Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир"

Правительство Молдавии впервые отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде",... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:01

2023-04-04T14:01

2023-04-04T14:02

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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии впервые отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде", соответствующее заявление сделал глава пресс-службы кабмина республики Даниел Водэ.Ранее директор представительства телеканала "Мир" в Кишиневе Станислав Выжга сообщал журналистам, что Молдавия с апреля прошлого года не выполняла обязательства по финансированию.Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860443305.html

молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, снг