https://ria.ru/20230404/moldaviya-1862902533.html
Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир"
Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир" - РИА Новости, 04.04.2023
Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир"
Правительство Молдавии впервые отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде",... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:01
2023-04-04T14:01
2023-04-04T14:02
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии впервые отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде", соответствующее заявление сделал глава пресс-службы кабмина республики Даниел Водэ.Ранее директор представительства телеканала "Мир" в Кишиневе Станислав Выжга сообщал журналистам, что Молдавия с апреля прошлого года не выполняла обязательства по финансированию.Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860443305.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, снг
Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир"
Правительство Молдавии отказалось платить взнос на телеканал "Мир" из-за "пропаганды"
КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии впервые отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде", соответствующее заявление сделал глава пресс-службы кабмина республики Даниел Водэ.
Ранее директор представительства телеканала "Мир" в Кишиневе Станислав Выжга сообщал журналистам, что Молдавия с апреля прошлого года не выполняла обязательства по финансированию.
«
"Сегодня на заседании правительства были утверждены взносы в различные международные организации. Впервые наша страна не выделит деньги для межгосударственного телеканала "Мир", предоставлявшего материалы, которые компетентные национальные органы квалифицировали как призыв к войне и продвижение дезинформации. Впервые мы не будем использовать бюджетные средства для подобного инструмента пропаганды", - заявил Водэ на брифинге.
Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
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