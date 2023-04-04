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Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир" - РИА Новости, 04.04.2023
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14:01 04.04.2023 (обновлено: 14:02 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/moldaviya-1862902533.html
Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир"
Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир" - РИА Новости, 04.04.2023
Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир"
Правительство Молдавии впервые отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде",... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:01
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии впервые отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде", соответствующее заявление сделал глава пресс-службы кабмина республики Даниел Водэ.Ранее директор представительства телеканала "Мир" в Кишиневе Станислав Выжга сообщал журналистам, что Молдавия с апреля прошлого года не выполняла обязательства по финансированию.Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
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в мире, молдавия, снг
В мире, Молдавия, СНГ
Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал "Мир"

Правительство Молдавии отказалось платить взнос на телеканал "Мир" из-за "пропаганды"

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Правительство Молдавии впервые отказалось выделять деньги на финансирование общего для пространства СНГ телеканала "Мир", обвинив его в "пропаганде", соответствующее заявление сделал глава пресс-службы кабмина республики Даниел Водэ.
Ранее директор представительства телеканала "Мир" в Кишиневе Станислав Выжга сообщал журналистам, что Молдавия с апреля прошлого года не выполняла обязательства по финансированию.
«
"Сегодня на заседании правительства были утверждены взносы в различные международные организации. Впервые наша страна не выделит деньги для межгосударственного телеканала "Мир", предоставлявшего материалы, которые компетентные национальные органы квалифицировали как призыв к войне и продвижение дезинформации. Впервые мы не будем использовать бюджетные средства для подобного инструмента пропаганды", - заявил Водэ на брифинге.
Телерадиокомпания "Мир" была создана с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией. В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".
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