https://ria.ru/20230404/moldaviya-1862840633.html
Молдавия до сих пор не заплатила за аудит долга перед "Газпромом"
Молдавия до сих пор не заплатила за аудит долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 04.04.2023
Молдавия до сих пор не заплатила за аудит долга перед "Газпромом"
министр энергетики страны Виктор Парликов. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:12
2023-04-04T11:12
2023-04-04T11:12
экономика
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Власти Молдавии до сих пор не оплатили услуги международных компаний, которые уже полгода проводят аудит исторической задолженности республики перед "Газпромом", сообщил в эфире Radio Moldova министр энергетики страны Виктор Парликов. Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. Он отметил, что в этих условиях Кишинев не может торопить специалистов с представлением результата аудита. "У нас нет морального права торопить их, настаивать на том, чтобы они выполнили это задание быстрее, поскольку мы не выполнили свое финансовое обязательство даже частично. Мы установили некоторые условия, но не хотим на них давить. Они могли бы завершить этот аудит к маю", - заключил он. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
Молдавия до сих пор не заплатила за аудит долга перед "Газпромом"
Глава Минэнерго Парликов: Кишинев до сих пор не заплатил за аудит долга перед "Газпромом"
КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости.
Власти Молдавии до сих пор не оплатили услуги международных компаний, которые уже полгода проводят аудит исторической задолженности республики перед "Газпромом", сообщил в эфире Radio Moldova
министр энергетики страны Виктор Парликов.
Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля.
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"Команда работает, но у нас возникла внутренняя процедурная сложность с оплатой. Деньги выделялись в предыдущем бюджетном году, пока он не был подписан, пока не было исчерпано бюджетное исполнение прошлого года. Нам, наверное, понадобится новое решение правительства, чтобы выплатить эти деньги. Могу вам сказать, что этим компаниям еще не заплатили", - заявил Парликов в эфире Radio Moldova, объясняя, почему затягивается процесс получения отчета.
Он отметил, что в этих условиях Кишинев не может торопить специалистов с представлением результата аудита.
"У нас нет морального права торопить их, настаивать на том, чтобы они выполнили это задание быстрее, поскольку мы не выполнили свое финансовое обязательство даже частично. Мы установили некоторые условия, но не хотим на них давить. Они могли бы завершить этот аудит к маю", - заключил он.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз".
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