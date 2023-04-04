https://ria.ru/20230404/mladenets-1862967541.html

Росздравнадзор проверит сообщение о гибели младенца в больнице на Алтае

Росздравнадзор проверит сообщение о гибели младенца в больнице на Алтае - РИА Новости, 04.04.2023

Росздравнадзор проверит сообщение о гибели младенца в больнице на Алтае

Росздравнадзор по Алтайскому краю проверяет информацию о гибели в больнице Барнаула двухмесячного ребенка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:40

2023-04-04T16:40

2023-04-04T16:40

происшествия

алтайский край

барнаул

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Росздравнадзор по Алтайскому краю проверяет информацию о гибели в больнице Барнаула двухмесячного ребенка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Росздравнадзор проверяет причину смерти двухмесячного младенца в больнице Барнаула. Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверяет причину смерти младенца, который умер в инфекционном отделении детской больницы города Барнаул", - говорится в сообщении. В соцсетях появилась информация, что младенец умер в инфекционном отделении барнаульской горбольницы №1, куда попали родители с малышами-близнецами. Дети сильно кашляли, в итоге один из них скончался. Женщина винит во всем медиков.

https://ria.ru/20230330/vnuchka-1861860331.html

алтайский край

барнаул

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алтайский край, барнаул, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия