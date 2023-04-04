https://ria.ru/20230404/mladenets-1862967541.html
Росздравнадзор проверит сообщение о гибели младенца в больнице на Алтае
Росздравнадзор проверит сообщение о гибели младенца в больнице на Алтае - РИА Новости, 04.04.2023
Росздравнадзор проверит сообщение о гибели младенца в больнице на Алтае
Росздравнадзор по Алтайскому краю проверяет информацию о гибели в больнице Барнаула двухмесячного ребенка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:40
2023-04-04T16:40
2023-04-04T16:40
происшествия
алтайский край
барнаул
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Росздравнадзор по Алтайскому краю проверяет информацию о гибели в больнице Барнаула двухмесячного ребенка, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Росздравнадзор проверяет причину смерти двухмесячного младенца в больнице Барнаула. Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверяет причину смерти младенца, который умер в инфекционном отделении детской больницы города Барнаул", - говорится в сообщении. В соцсетях появилась информация, что младенец умер в инфекционном отделении барнаульской горбольницы №1, куда попали родители с малышами-близнецами. Дети сильно кашляли, в итоге один из них скончался. Женщина винит во всем медиков.
https://ria.ru/20230330/vnuchka-1861860331.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, барнаул, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
Росздравнадзор проверит сообщение о гибели младенца в больнице на Алтае
Росздравнадзор проверит информацию о гибели в больнице в Барнауле двухмесячного ребенка