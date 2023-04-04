https://ria.ru/20230404/minsk-1862824358.html

Нарышкин прибыл с визитом в Минск

Нарышкин прибыл с визитом в Минск - РИА Новости, 04.04.2023

Нарышкин прибыл с визитом в Минск

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во вторник посещает с визитом Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:30

2023-04-04T10:30

2023-04-04T10:32

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

белоруссия

сергей нарышкин

александр лукашенко

минск

политика

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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во вторник посещает с визитом Минск, передает корреспондент РИА Новости.Нарышкин прибыл во Дворец Независимости, где у него состоится встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В предыдущий раз Нарышкин встречался в Минске с главой белорусского государства в конце октября 2020 года. Тогда стороны обсудили ситуацию вокруг Союзного государства, сотрудничество двух стран с целью защиты их интересов от возможных угроз. Лукашенко также поблагодарил главу СВР РФ за ту информацию, которую российская разведывательная служба "регулярно доводит" до белорусских спецслужб и до него в том числе.

https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

россия

белоруссия

минск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белоруссия, сергей нарышкин, александр лукашенко, минск, политика