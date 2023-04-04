https://ria.ru/20230404/minsk-1862824358.html
Нарышкин прибыл с визитом в Минск
Нарышкин прибыл с визитом в Минск - РИА Новости, 04.04.2023
Нарышкин прибыл с визитом в Минск
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во вторник посещает с визитом Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:30
2023-04-04T10:30
2023-04-04T10:32
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
белоруссия
сергей нарышкин
александр лукашенко
минск
политика
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МИНСК, 4 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во вторник посещает с визитом Минск, передает корреспондент РИА Новости.Нарышкин прибыл во Дворец Независимости, где у него состоится встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В предыдущий раз Нарышкин встречался в Минске с главой белорусского государства в конце октября 2020 года. Тогда стороны обсудили ситуацию вокруг Союзного государства, сотрудничество двух стран с целью защиты их интересов от возможных угроз. Лукашенко также поблагодарил главу СВР РФ за ту информацию, которую российская разведывательная служба "регулярно доводит" до белорусских спецслужб и до него в том числе.
https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белоруссия, сергей нарышкин, александр лукашенко, минск, политика
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Белоруссия, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, Минск, Политика
Нарышкин прибыл с визитом в Минск
Директор СВР Нарышкин прибыл с визитом в Минск, где планирует встретиться с Лукашенко