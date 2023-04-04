https://ria.ru/20230404/minirovanie-1862806619.html
В Минусинске опровергли сообщения о минировании школ
В Минусинске опровергли сообщения о минировании школ - РИА Новости, 04.04.2023
В Минусинске опровергли сообщения о минировании школ
Полиция, отработав сообщения о "минировании" трех школ города Минусинска на юге Красноярского края, не нашла опасных предметов, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:56
2023-04-04T08:56
2023-04-04T08:56
происшествия
минусинск
красноярский край
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Полиция, отработав сообщения о "минировании" трех школ города Минусинска на юге Красноярского края, не нашла опасных предметов, сообщает краевой главк ГУМВД. Ранее в мэрии сообщили, что во вторник утром по электронной почте в школы № 1, 4 и 16 поступили сообщения о "минировании". "Сотрудниками полиции проведено тщательное обследование образовательных учреждений Минусинска, в которые утром поступили сообщения о нахождении опасных предметов. В результате обследования, проведенного с привлечением всех необходимых сил и средств, подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении. Всплески ложных "минирований" регулярно наблюдаются в России все последние годы. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, минусинск, красноярский край, россия, ложные сообщения о минировании зданий
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Россия, Ложные сообщения о минировании зданий
В Минусинске опровергли сообщения о минировании школ
Сообщения о минировании школ в красноярском Минусинске оказались ложными
КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Полиция, отработав сообщения о "минировании" трех школ города Минусинска на юге Красноярского края, не нашла опасных предметов, сообщает краевой главк ГУМВД.
Ранее в мэрии сообщили, что во вторник утром по электронной почте в школы № 1, 4 и 16 поступили сообщения о "минировании".
"Сотрудниками полиции проведено тщательное обследование образовательных учреждений Минусинска, в которые утром поступили сообщения о нахождении опасных предметов. В результате обследования, проведенного с привлечением всех необходимых сил и средств, подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Всплески ложных "минирований" регулярно наблюдаются в России
все последние годы. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое сообщение должно быть проверено.
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