https://ria.ru/20230404/minirovanie-1862806619.html

В Минусинске опровергли сообщения о минировании школ

В Минусинске опровергли сообщения о минировании школ - РИА Новости, 04.04.2023

В Минусинске опровергли сообщения о минировании школ

Полиция, отработав сообщения о "минировании" трех школ города Минусинска на юге Красноярского края, не нашла опасных предметов, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:56

2023-04-04T08:56

2023-04-04T08:56

происшествия

минусинск

красноярский край

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Полиция, отработав сообщения о "минировании" трех школ города Минусинска на юге Красноярского края, не нашла опасных предметов, сообщает краевой главк ГУМВД. Ранее в мэрии сообщили, что во вторник утром по электронной почте в школы № 1, 4 и 16 поступили сообщения о "минировании". "Сотрудниками полиции проведено тщательное обследование образовательных учреждений Минусинска, в которые утром поступили сообщения о нахождении опасных предметов. В результате обследования, проведенного с привлечением всех необходимых сил и средств, подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении. Всплески ложных "минирований" регулярно наблюдаются в России все последние годы. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html

минусинск

красноярский край

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, минусинск, красноярский край, россия, ложные сообщения о минировании зданий