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В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии - РИА Новости, 04.04.2023
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16:40 04.04.2023 (обновлено: 16:47 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/mid-1862967322.html
В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии
В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии - РИА Новости, 04.04.2023
В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии
Страны Азии беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:40
2023-04-04T16:47
в мире
тайвань
китай
пекин
андрей руденко
нэнси пелоси
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Страны Азии беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня, заявил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко. "Страны Азии прекрасно осведомлены о первопричинах и характере украинского конфликта. На фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня государства региона, конечно, беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в АТР", - сказал Руденко в интервью "RTVI". Он подчеркнул, что азиатские партнеры видят, какие инструменты США и их союзники используют в раскручиваемом ими в Европе противоборстве. "Это "раскачивание" внутренней ситуации, тенденциозные информационные вбросы, создание элементов хаоса через взращивание крайних форм радикализма. Подобные методы, с точки зрения западников, применимы и для государств и территорий, расположенных в азиатско-тихоокеанской зоне", - добавил Руденко. "Весьма истощенный, в том числе и в результате "украинского проекта", собственный политический и экономический потенциал Запад хотел бы компенсировать за счет Азии с ее богатыми природными и человеческими ресурсами, научно-технологическими возможностями, солидной инфраструктурной базой", - полагает он. "Отсюда у азиатских государств могут возникать вполне обоснованные - особенно с учетом уроков истории - опасения повторной колонизации АТР", - отметил Руденко. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказа от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861938574.html
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html
тайвань
китай
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в мире, тайвань, китай, пекин, андрей руденко, нэнси пелоси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, Андрей Руденко, Нэнси Пелоси, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии

Замглавы МИД Руденко: Запад создаст вторую Украину в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Страны Азии беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня, заявил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Страны Азии прекрасно осведомлены о первопричинах и характере украинского конфликта. На фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня государства региона, конечно, беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в АТР", - сказал Руденко в интервью "RTVI".
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Он подчеркнул, что азиатские партнеры видят, какие инструменты США и их союзники используют в раскручиваемом ими в Европе противоборстве. "Это "раскачивание" внутренней ситуации, тенденциозные информационные вбросы, создание элементов хаоса через взращивание крайних форм радикализма. Подобные методы, с точки зрения западников, применимы и для государств и территорий, расположенных в азиатско-тихоокеанской зоне", - добавил Руденко.
"Весьма истощенный, в том числе и в результате "украинского проекта", собственный политический и экономический потенциал Запад хотел бы компенсировать за счет Азии с ее богатыми природными и человеческими ресурсами, научно-технологическими возможностями, солидной инфраструктурной базой", - полагает он.
"Отсюда у азиатских государств могут возникать вполне обоснованные - особенно с учетом уроков истории - опасения повторной колонизации АТР", - отметил Руденко.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказа от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
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В миреТайваньКитайПекинАндрей РуденкоНэнси ПелосиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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