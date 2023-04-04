В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии
Замглавы МИД Руденко: Запад создаст вторую Украину в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Страны Азии беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня, заявил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Страны Азии прекрасно осведомлены о первопричинах и характере украинского конфликта. На фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня государства региона, конечно, беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в АТР", - сказал Руденко в интервью "RTVI".
Он подчеркнул, что азиатские партнеры видят, какие инструменты США и их союзники используют в раскручиваемом ими в Европе противоборстве. "Это "раскачивание" внутренней ситуации, тенденциозные информационные вбросы, создание элементов хаоса через взращивание крайних форм радикализма. Подобные методы, с точки зрения западников, применимы и для государств и территорий, расположенных в азиатско-тихоокеанской зоне", - добавил Руденко.
"Весьма истощенный, в том числе и в результате "украинского проекта", собственный политический и экономический потенциал Запад хотел бы компенсировать за счет Азии с ее богатыми природными и человеческими ресурсами, научно-технологическими возможностями, солидной инфраструктурной базой", - полагает он.
"Отсюда у азиатских государств могут возникать вполне обоснованные - особенно с учетом уроков истории - опасения повторной колонизации АТР", - отметил Руденко.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказа от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.