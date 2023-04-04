https://ria.ru/20230404/mid-1862967322.html

В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии

В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии - РИА Новости, 04.04.2023

В МИД предупредили, что Запад создаст вторую Украину в Азии

Страны Азии беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:40

2023-04-04T16:40

2023-04-04T16:47

в мире

тайвань

китай

пекин

андрей руденко

нэнси пелоси

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3008c75e42b0573c0b773694c8c3c7c.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Страны Азии беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня, заявил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко. "Страны Азии прекрасно осведомлены о первопричинах и характере украинского конфликта. На фоне попыток Вашингтона инициировать всевозможные схемы сдерживания Пекина с провокационными действиями по нагнетанию ситуации вокруг Тайваня государства региона, конечно, беспокоят риски создания Западом "второй Украины" в АТР", - сказал Руденко в интервью "RTVI". Он подчеркнул, что азиатские партнеры видят, какие инструменты США и их союзники используют в раскручиваемом ими в Европе противоборстве. "Это "раскачивание" внутренней ситуации, тенденциозные информационные вбросы, создание элементов хаоса через взращивание крайних форм радикализма. Подобные методы, с точки зрения западников, применимы и для государств и территорий, расположенных в азиатско-тихоокеанской зоне", - добавил Руденко. "Весьма истощенный, в том числе и в результате "украинского проекта", собственный политический и экономический потенциал Запад хотел бы компенсировать за счет Азии с ее богатыми природными и человеческими ресурсами, научно-технологическими возможностями, солидной инфраструктурной базой", - полагает он. "Отсюда у азиатских государств могут возникать вполне обоснованные - особенно с учетом уроков истории - опасения повторной колонизации АТР", - отметил Руденко. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказа от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861938574.html

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html

тайвань

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, пекин, андрей руденко, нэнси пелоси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)