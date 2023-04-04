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МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей
МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей - РИА Новости, 04.04.2023
МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей
МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом, вопрос... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T06:38
2023-04-04T06:38
2023-04-04T06:42
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом, вопрос прорабатывается в межведомственном формате, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах. Она отметила, что сейчас, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, для этого необходимо приехать в Россию и оформить документ. "Подтверждаем факт обращения уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в МИД России с инициативой, касающейся наделения дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации полномочиями по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации (внутреннего паспорта) россиянам, постоянно проживающим за рубежом", - заявили в МИД РФ."B настоящее время ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856076989.html
https://ria.ru/20230327/pasport-1860852321.html
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в мире, россия, татьяна москалькова
В мире, Россия, Татьяна Москалькова
МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей
МИД получил обращение Москальковой о выдаче российских паспортов за границей
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом, вопрос прорабатывается в межведомственном формате, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах. Она отметила, что сейчас, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, для этого необходимо приехать в Россию и оформить документ.
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"Подтверждаем факт обращения уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в МИД России с инициативой, касающейся наделения дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации полномочиями по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации (внутреннего паспорта) россиянам, постоянно проживающим за рубежом", - заявили в МИД РФ.
"B настоящее время ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - добавили в ведомстве.
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