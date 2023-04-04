https://ria.ru/20230404/mid-1862797867.html

МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей

МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей - РИА Новости, 04.04.2023

МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей

МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом, вопрос... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T06:38

2023-04-04T06:38

2023-04-04T06:42

в мире

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом, вопрос прорабатывается в межведомственном формате, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах. Она отметила, что сейчас, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, для этого необходимо приехать в Россию и оформить документ. "Подтверждаем факт обращения уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в МИД России с инициативой, касающейся наделения дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации полномочиями по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации (внутреннего паспорта) россиянам, постоянно проживающим за рубежом", - заявили в МИД РФ."B настоящее время ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856076989.html

https://ria.ru/20230327/pasport-1860852321.html

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в мире, россия, татьяна москалькова