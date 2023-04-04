https://ria.ru/20230404/mi-28-1862800522.html

Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты

Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты - РИА Новости, 04.04.2023

Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты

Минобороны показало, как Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T07:33

2023-04-04T07:33

2023-04-04T08:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

западный военный округ (зво)

ми-28

ми-8 амтш

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минобороны показало, как Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства."В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ", — говорится в заявлении министерства.Отмечается, что в зоне СВО армейская авиация Западного военного округа занята уничтожением бронетехники и объектов военной инфраструктуры противника, а также сопровождением воинских колонн, доставкой десанта, военных грузов и авиационной поддержкой подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.Перед вылетом инженерно-технический состав Ми-28Н проводит обслуживание вертолетов и заряжает боекомплект. Летательные аппараты поднимаются в воздух и мчатся на предельно малой высоте, чтобы средства ПВО противника их не заметили.В этот раз звено вертолетов армейской авиации прикрывают транспортно-штурмовые Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. На распространенных Минобороны кадрах видно, как они с кабрирования (по целям на большом удалении) на скорости больше 200 километров в час поражают огневые точки противника.После выполнения задачи Ми-28 возвращаются на площадку, где их ждет топливозаправщик, а техники достают отстрелянные гильзы. Боекомплект перезагружается несколько раз за день. Пока одни экипажи только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.

https://ria.ru/20230404/lantset-1862795239.html

https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, западный военный округ (зво), ми-28, ми-8 амтш