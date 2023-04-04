Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 04.04.2023 (обновлено: 08:31 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/mi-28-1862800522.html
Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты
Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты - РИА Новости, 04.04.2023
Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты
Минобороны показало, как Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T07:33
2023-04-04T08:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
ми-28
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809689811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_841d50b744ba3d27c564537f0ae3db2f.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минобороны показало, как Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства."В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ", — говорится в заявлении министерства.Отмечается, что в зоне СВО армейская авиация Западного военного округа занята уничтожением бронетехники и объектов военной инфраструктуры противника, а также сопровождением воинских колонн, доставкой десанта, военных грузов и авиационной поддержкой подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.Перед вылетом инженерно-технический состав Ми-28Н проводит обслуживание вертолетов и заряжает боекомплект. Летательные аппараты поднимаются в воздух и мчатся на предельно малой высоте, чтобы средства ПВО противника их не заметили.В этот раз звено вертолетов армейской авиации прикрывают транспортно-штурмовые Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. На распространенных Минобороны кадрах видно, как они с кабрирования (по целям на большом удалении) на скорости больше 200 километров в час поражают огневые точки противника.После выполнения задачи Ми-28 возвращаются на площадку, где их ждет топливозаправщик, а техники достают отстрелянные гильзы. Боекомплект перезагружается несколько раз за день. Пока одни экипажи только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.
https://ria.ru/20230404/lantset-1862795239.html
https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809689811_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7ae9f0b90aa5a101c06a101356b4460c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, западный военный округ (зво), ми-28, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО), Ми-28, Ми-8 АМТШ
Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минобороны показало, как Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
"В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ", — говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что в зоне СВО армейская авиация Западного военного округа занята уничтожением бронетехники и объектов военной инфраструктуры противника, а также сопровождением воинских колонн, доставкой десанта, военных грузов и авиационной поддержкой подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.
Перед вылетом инженерно-технический состав Ми-28Н проводит обслуживание вертолетов и заряжает боекомплект. Летательные аппараты поднимаются в воздух и мчатся на предельно малой высоте, чтобы средства ПВО противника их не заметили.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab
05:10
В этот раз звено вертолетов армейской авиации прикрывают транспортно-штурмовые Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. На распространенных Минобороны кадрах видно, как они с кабрирования (по целям на большом удалении) на скорости больше 200 километров в час поражают огневые точки противника.
«

"Вертолеты летят в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения меняется во время полета. Камера объективного контроля фиксирует огневой удар", — пояснили в министерстве.

После выполнения задачи Ми-28 возвращаются на площадку, где их ждет топливозаправщик, а техники достают отстрелянные гильзы. Боекомплект перезагружается несколько раз за день. Пока одни экипажи только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗападный военный округ (ЗВО)Ми-28Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала