Минобороны показало, как Ми-28 уничтожают украинские командные пункты
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минобороны показало, как Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
"В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ", — говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что в зоне СВО армейская авиация Западного военного округа занята уничтожением бронетехники и объектов военной инфраструктуры противника, а также сопровождением воинских колонн, доставкой десанта, военных грузов и авиационной поддержкой подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.
Перед вылетом инженерно-технический состав Ми-28Н проводит обслуживание вертолетов и заряжает боекомплект. Летательные аппараты поднимаются в воздух и мчатся на предельно малой высоте, чтобы средства ПВО противника их не заметили.
В этот раз звено вертолетов армейской авиации прикрывают транспортно-штурмовые Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. На распространенных Минобороны кадрах видно, как они с кабрирования (по целям на большом удалении) на скорости больше 200 километров в час поражают огневые точки противника.
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"Вертолеты летят в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения меняется во время полета. Камера объективного контроля фиксирует огневой удар", — пояснили в министерстве.
После выполнения задачи Ми-28 возвращаются на площадку, где их ждет топливозаправщик, а техники достают отстрелянные гильзы. Боекомплект перезагружается несколько раз за день. Пока одни экипажи только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.