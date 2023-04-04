https://ria.ru/20230404/medvedev-1862928677.html

Медведев призвал не договариваться с террористами

Медведев призвал не договариваться с террористами - РИА Новости, 04.04.2023

Медведев призвал не договариваться с террористами

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале написал, что с террористами не договариваются, их истребляют без пафосных слов, к ним не... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:18

2023-04-04T15:18

2023-04-04T15:28

дмитрий медведев

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

россия

санкт-петербург

украина

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале написал, что с террористами не договариваются, их истребляют без пафосных слов, к ним не применимо прощение и сострадание."С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость", - отметил он.Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова.По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.*Организация признана иностранным агентом и запрещена как экстремистская

https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862920664.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург, украина, происшествия