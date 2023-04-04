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Медведев призвал не договариваться с террористами - РИА Новости, 04.04.2023
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15:18 04.04.2023 (обновлено: 15:28 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/medvedev-1862928677.html
Медведев призвал не договариваться с террористами
Медведев призвал не договариваться с террористами - РИА Новости, 04.04.2023
Медведев призвал не договариваться с террористами
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале написал, что с террористами не договариваются, их истребляют без пафосных слов, к ним не... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:18
2023-04-04T15:28
дмитрий медведев
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
украина
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале написал, что с террористами не договариваются, их истребляют без пафосных слов, к ним не применимо прощение и сострадание."С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость", - отметил он.Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова.По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.*Организация признана иностранным агентом и запрещена как экстремистская
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россия
санкт-петербург
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дмитрий медведев, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург, украина, происшествия
Дмитрий Медведев, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Санкт-Петербург, Украина, Происшествия
Медведев призвал не договариваться с террористами

Медведев призвал не договариваться с террористами, а истреблять их без пафосных слов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале написал, что с террористами не договариваются, их истребляют без пафосных слов, к ним не применимо прощение и сострадание.
"С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость", - отметил он.
Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.
*Организация признана иностранным агентом и запрещена как экстремистская
Трепова входит в здание Басманного суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Дарье Треповой предъявили обвинение
Вчера, 15:01
 
Дмитрий МедведевВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
 
 
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