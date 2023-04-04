https://ria.ru/20230404/mariupol-1862909750.html

В Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность людей словом "паляница"

В Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность людей словом "паляница" - РИА Новости, 04.04.2023

В Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность людей словом "паляница"

Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, проверял его национальность словом... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:28

2023-04-04T14:28

2023-04-04T14:28

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, проверял его национальность словом "паляница", сообщила прокурор в Южном окружном военном суде, где проходит процесс над Чередником. Согласно обвинительному заключению, в марте 2016 года Чередник прошел обучение и, получив специальность "пулеметчик", заключил контракт с войсками Украины. В начале 2017 года он в составе роты ВСУ был направлен в ДНР, временно окуппированную Украиной. В марте 2020 года Чередник в составе своего подразделения прибыл в Мариуполь, где "принимал участие в военных действиях против вооруженных сил ДНР". "В ходе патрулирования местности в поселке Мирный, временно оккупированном Украиной, 27 марта 2022 года Чередник совместно с гранатометчиком заметили двух идущих по улице жителей поселка Поцелуева и Пискунова", - сказала прокурор. После этого Чередник несколько раз выстрелил в воздух, приказав им остановиться и лечь на землю лицом вниз, что те и выполнили. "Чередник отвел Пискунова в сторону и с целью проверки национальной принадлежности последнего задал ему вопрос: "Что означает на украинском языке слово "паляница"?". На что Пискунов ответил, что не знает, в связи с чем Чередник идентифицировал Пискунова как лицо русской национальности и приверженца Русского мира, поддерживающего суверенитет ДНР", - сказала гособвинитель. Позже Чередник "на фоне ненависти к представителям русской национальности" застрелил Пискунова двумя пулями. Тот скончался на месте. Согласно открытым источникам, слово "паляница" обозначает буханку хлеба круглой формы, и в начале XX века использовалось на Украине как проверочное слово для определения тех, для кого украинский язык - родной. При кажущейся простоте слова, человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом. Во вторник суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении Чередника, обвиняемого по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

https://ria.ru/20230404/vina-1862866893.html

https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1860147870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины