https://ria.ru/20230404/mariupol-1862909750.html
В Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность людей словом "паляница"
В Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность людей словом "паляница" - РИА Новости, 04.04.2023
В Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность людей словом "паляница"
Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, проверял его национальность словом... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:28
2023-04-04T14:28
2023-04-04T14:28
в мире
украина
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, проверял его национальность словом "паляница", сообщила прокурор в Южном окружном военном суде, где проходит процесс над Чередником. Согласно обвинительному заключению, в марте 2016 года Чередник прошел обучение и, получив специальность "пулеметчик", заключил контракт с войсками Украины. В начале 2017 года он в составе роты ВСУ был направлен в ДНР, временно окуппированную Украиной. В марте 2020 года Чередник в составе своего подразделения прибыл в Мариуполь, где "принимал участие в военных действиях против вооруженных сил ДНР". "В ходе патрулирования местности в поселке Мирный, временно оккупированном Украиной, 27 марта 2022 года Чередник совместно с гранатометчиком заметили двух идущих по улице жителей поселка Поцелуева и Пискунова", - сказала прокурор. После этого Чередник несколько раз выстрелил в воздух, приказав им остановиться и лечь на землю лицом вниз, что те и выполнили. "Чередник отвел Пискунова в сторону и с целью проверки национальной принадлежности последнего задал ему вопрос: "Что означает на украинском языке слово "паляница"?". На что Пискунов ответил, что не знает, в связи с чем Чередник идентифицировал Пискунова как лицо русской национальности и приверженца Русского мира, поддерживающего суверенитет ДНР", - сказала гособвинитель. Позже Чередник "на фоне ненависти к представителям русской национальности" застрелил Пискунова двумя пулями. Тот скончался на месте. Согласно открытым источникам, слово "паляница" обозначает буханку хлеба круглой формы, и в начале XX века использовалось на Украине как проверочное слово для определения тех, для кого украинский язык - родной. При кажущейся простоте слова, человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом. Во вторник суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении Чередника, обвиняемого по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
https://ria.ru/20230404/vina-1862866893.html
https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1860147870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Мариуполе боевик ВСУ проверял национальность людей словом "паляница"
В Мариуполе боевик ВСУ проверял произношение людей на предмет акцента словом "паляница"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за произношение, проверял его национальность словом "паляница", сообщила прокурор в Южном окружном военном суде, где проходит процесс над Чередником.
Согласно обвинительному заключению, в марте 2016 года Чередник прошел обучение и, получив специальность "пулеметчик", заключил контракт с войсками Украины
. В начале 2017 года он в составе роты ВСУ
был направлен в ДНР
, временно окуппированную Украиной. В марте 2020 года Чередник в составе своего подразделения прибыл в Мариуполь, где "принимал участие в военных действиях против вооруженных сил ДНР".
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"В ходе патрулирования местности в поселке Мирный
, временно оккупированном Украиной, 27 марта 2022 года Чередник совместно с гранатометчиком заметили двух идущих по улице жителей поселка Поцелуева и Пискунова", - сказала прокурор. После этого Чередник несколько раз выстрелил в воздух, приказав им остановиться и лечь на землю лицом вниз, что те и выполнили.
"Чередник отвел Пискунова в сторону и с целью проверки национальной принадлежности последнего задал ему вопрос: "Что означает на украинском языке слово "паляница"?". На что Пискунов ответил, что не знает, в связи с чем Чередник идентифицировал Пискунова как лицо русской национальности и приверженца Русского мира, поддерживающего суверенитет ДНР", - сказала гособвинитель.
Позже Чередник "на фоне ненависти к представителям русской национальности" застрелил Пискунова двумя пулями. Тот скончался на месте.
Согласно открытым источникам, слово "паляница" обозначает буханку хлеба круглой формы, и в начале XX века использовалось на Украине как проверочное слово для определения тех, для кого украинский язык - родной. При кажущейся простоте слова, человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом.
Во вторник суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении Чередника, обвиняемого по статьям 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ
.
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