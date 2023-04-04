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СМИ анонсировали визит Лукашенко в Россию 5-6 апреля - РИА Новости, 04.04.2023
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15:04 04.04.2023 (обновлено: 15:18 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/lukashenko-1862921417.html
СМИ анонсировали визит Лукашенко в Россию 5-6 апреля
СМИ анонсировали визит Лукашенко в Россию 5-6 апреля - РИА Новости, 04.04.2023
СМИ анонсировали визит Лукашенко в Россию 5-6 апреля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:04
2023-04-04T15:18
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным международную обстановку и вопросы безопасности, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства."Пятого-шестого апреля Первый (Александр Лукашенко - ред.) совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Шестого апреля глава государства примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России", - говорится в сообщении.Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка Концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период."Накануне, 5 апреля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней лидеры стран обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности", - информирует "Пул".
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, безопасность
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Безопасность
СМИ анонсировали визит Лукашенко в Россию 5-6 апреля

"Пул Первого": Лукашенко 5-6 апреля в России обсудит с Путиным вопросы безопасности

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным международную обстановку и вопросы безопасности, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
"Пятого-шестого апреля Первый (Александр Лукашенко - ред.) совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Шестого апреля глава государства примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка Концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.
"Накануне, 5 апреля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней лидеры стран обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности", - информирует "Пул".
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РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБезопасность
 
 
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