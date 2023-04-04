https://ria.ru/20230404/lukashenko-1862921417.html

СМИ анонсировали визит Лукашенко в Россию 5-6 апреля

СМИ анонсировали визит Лукашенко в Россию 5-6 апреля - РИА Новости, 04.04.2023

СМИ анонсировали визит Лукашенко в Россию 5-6 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:04

2023-04-04T15:04

2023-04-04T15:18

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию, в ходе которого обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным международную обстановку и вопросы безопасности, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства."Пятого-шестого апреля Первый (Александр Лукашенко - ред.) совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Шестого апреля глава государства примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России", - говорится в сообщении.Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка Концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период."Накануне, 5 апреля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. На ней лидеры стран обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, включая те, которые не подлежат обсуждению на ВГС. Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности", - информирует "Пул".

https://ria.ru/20230402/pozdravlenie-1862435652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, безопасность