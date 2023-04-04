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Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране - РИА Новости, 04.04.2023
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12:03 04.04.2023 (обновлено: 12:18 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/litva-1862858523.html
Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране
Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране - РИА Новости, 04.04.2023
Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране
Парламент Литвы на заседании в среду проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:03
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в среду проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.Трансляция заседания велась на YouTube-канале сейма. За запрет проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались.
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в мире, литва, россия
В мире, Литва, Россия
Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране

Сейм Литвы запретил россиянам приобретать недвижимость в стране

© AP Photo / Mindaugas KulbisМестный житель гуляет по Старому городу в Вильнюсе
Местный житель гуляет по Старому городу в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Местный житель гуляет по Старому городу в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в среду проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.
Трансляция заседания велась на YouTube-канале сейма. За запрет проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались.
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