https://ria.ru/20230404/litva-1862858523.html
Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране
Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране - РИА Новости, 04.04.2023
Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране
Парламент Литвы на заседании в среду проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:03
2023-04-04T12:03
2023-04-04T12:18
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в среду проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.Трансляция заседания велась на YouTube-канале сейма. За запрет проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, россия
Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране
Сейм Литвы запретил россиянам приобретать недвижимость в стране
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Парламент Литвы на заседании
в среду проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.
Трансляция заседания велась на YouTube-канале сейма. За запрет проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались.
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