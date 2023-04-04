https://ria.ru/20230404/litva-1862858523.html

Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране

Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране - РИА Новости, 04.04.2023

Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране

Парламент Литвы на заседании в среду проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:03

2023-04-04T12:03

2023-04-04T12:18

в мире

литва

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в среду проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране.Трансляция заседания велась на YouTube-канале сейма. За запрет проголосовали 76 депутатов, против выступили 13, еще 34 воздержались.

https://ria.ru/20230313/blokirovka-1857671159.html

литва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, россия