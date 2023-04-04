https://ria.ru/20230404/lgoty-1862889629.html

В ГД предложили ввести льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии

В ГД предложили ввести льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии - РИА Новости, 04.04.2023

В ГД предложили ввести льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть возможность установления дополнительных льгот при поступлении в вузы для отслуживших в армии,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:26

2023-04-04T13:26

2023-04-04T14:13

общество

вячеслав володин

госдума рф

образование - общество

вооруженные силы рф

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49788/53/497885360_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_6f12c1b700eb469bc65afde2dd2a182b.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть возможность установления дополнительных льгот при поступлении в вузы для отслуживших в армии, если такое решение необходимо. "Если мы говорим о защитниках нашей страны, почему для них нет приоритета, льгот при поступлении в высшие учебные заведения. Если мы говорим о том, чтобы ребята хотели идти служить в армию - ну давайте тогда возьмем и сделаем, чтобы тот, кто отслужил в армии, имел льготы при поступлении", - отметил Володин в ходе заседания. При этом Володин подчеркнул, что волонтеры, например, такие льготы имеют. "А те, кто в армии отслужил? Ну да... вы с этими льготами попробуйте поступить", - обратился спикер ГД к депутатам.

https://ria.ru/20221221/sluzhba-1840283727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество, вооруженные силы рф, россия, навигатор абитуриента