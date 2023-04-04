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В ГД предложили ввести льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии
В ГД предложили ввести льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии - РИА Новости, 04.04.2023
В ГД предложили ввести льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть возможность установления дополнительных льгот при поступлении в вузы для отслуживших в армии,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:26
2023-04-04T13:26
2023-04-04T14:13
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть возможность установления дополнительных льгот при поступлении в вузы для отслуживших в армии, если такое решение необходимо. "Если мы говорим о защитниках нашей страны, почему для них нет приоритета, льгот при поступлении в высшие учебные заведения. Если мы говорим о том, чтобы ребята хотели идти служить в армию - ну давайте тогда возьмем и сделаем, чтобы тот, кто отслужил в армии, имел льготы при поступлении", - отметил Володин в ходе заседания. При этом Володин подчеркнул, что волонтеры, например, такие льготы имеют. "А те, кто в армии отслужил? Ну да... вы с этими льготами попробуйте поступить", - обратился спикер ГД к депутатам.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество, вооруженные силы рф, россия, навигатор абитуриента
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Образование - Общество, Вооруженные силы РФ, Россия, Навигатор абитуриента
В ГД предложили ввести льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии
Володин предложил ввести новые льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть возможность установления дополнительных льгот при поступлении в вузы для отслуживших в армии, если такое решение необходимо.
"Если мы говорим о защитниках нашей страны, почему для них нет приоритета, льгот при поступлении в высшие учебные заведения. Если мы говорим о том, чтобы ребята хотели идти служить в армию - ну давайте тогда возьмем и сделаем, чтобы тот, кто отслужил в армии, имел льготы при поступлении", - отметил Володин в ходе заседания.
При этом Володин подчеркнул, что волонтеры, например, такие льготы имеют.
"А те, кто в армии отслужил? Ну да... вы с этими льготами попробуйте поступить", - обратился спикер ГД к депутатам.
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