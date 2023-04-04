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Умер актер из сериала "Склифосовский" Владимир Левашев
Умер актер из сериала "Склифосовский" Владимир Левашев - РИА Новости, 04.04.2023
Умер актер из сериала "Склифосовский" Владимир Левашев
Заслуженный артист России Владимир Левашев умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте театра "Модерн". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T20:05
2023-04-04T20:05
2023-04-04T22:07
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Левашев умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте театра "Модерн".Артист служил в театре более 20 лет, воплотил на сцене огромное количество образов, был настоящим профессионалом в своем деле, другом и наставником для актеров разных поколений."Ушел гениальный актер и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашева", — приводятся слова художественного руководителя театра Юрия Грымова. Актер театра и кино Владимир Левашев родился 18 июня 1950 года. В театре "Модерн" играл в спектаклях "Петля", "Старый дом", "Путешествие Маленького Принца". Снимался в фильмах "На исходе лета", "Склифосовский". Помимо актерской деятельности, занимался профессиональной озвучкой, его голосом говорят герои таких фильмов, как "Астерикс и Обеликс в Британии", "Великий Гэтсби", "Хоббит: Нежданное путешествие".
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россия, юрий грымов, общество
Россия, Юрий Грымов, Культура, Общество
Умер актер из сериала "Склифосовский" Владимир Левашев
Актер театра "Модерн" Владимир Левашев умер в возрасте 72 лет
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Заслуженный артист России Владимир Левашев умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте
театра "Модерн".
«
"Сегодня ушел из жизни Владимир Сергеевич Левашев, актер театра "Модерн", заслуженный артист России", — указано в публикации.
Артист служил в театре более 20 лет, воплотил на сцене огромное количество образов, был настоящим профессионалом в своем деле, другом и наставником для актеров разных поколений.
"Ушел гениальный актер и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашева", — приводятся слова художественного руководителя театра Юрия Грымова
.
Актер театра и кино Владимир Левашев родился 18 июня 1950 года. В театре "Модерн" играл в спектаклях "Петля", "Старый дом", "Путешествие Маленького Принца". Снимался в фильмах "На исходе лета", "Склифосовский". Помимо актерской деятельности, занимался профессиональной озвучкой, его голосом говорят герои таких фильмов, как "Астерикс и Обеликс в Британии", "Великий Гэтсби", "Хоббит: Нежданное путешествие".