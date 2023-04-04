https://ria.ru/20230404/lavra-1863011739.html

Свято-Сергеевский институт в Париже поддержал насельников Киевской лавры

Свято-Сергеевский институт в Париже поддержал насельников Киевской лавры - РИА Новости, 04.04.2023

Свято-Сергеевский институт в Париже поддержал насельников Киевской лавры

Свято-Сергеевский православный богословский институт в Париже призвал украинские власти соблюдать свободу вероисповедания в отношении канонической Украинской... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:08

2023-04-04T19:08

2023-04-04T19:08

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владимир зеленский

михаил подоляк

украинская православная церковь

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свято-Сергеевский православный богословский институт в Париже призвал украинские власти соблюдать свободу вероисповедания в отношении канонической Украинской православной церкви, несмотря на военные действия в стране, следует из сообщения, опубликованного на сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ). В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников канонической Украинской православной церкви, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины. Украинские власти настаивают на изгнании Украинской православной церкви из лавры, если только ее клирики не перейдут в раскольническую ПЦУ. Наместник лавры митрополит Павел направлен под домашний арест. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. "Свято-Сергеевский православный богословский институт в Париже выразил поддержку преподавателям, сотрудникам и учащимся Киевских духовных школ Украинской православной церкви, которые находятся под угрозой выселения из занимаемых ими зданий. Об этом говорится в коммюнике, принятом 30 марта 2023 года на заседании совета преподавателей учебного заведения, сообщает пресс-служба КГАиС (Киевская духовная академия и семинария – ред.)", - сказано в сообщении. Так, педагогический совет Института православного богословия Сен-Серж (Париж) выразил "глубокую обеспокоенность текущим положением". "Подчеркнув "свою полную солидарность" с "учителями, студентами, монахами, персоналом и беженцами", работающими или проживающими в Академии. В Институте призвали к поиску "мирного и справедливого решения между сторонами при соблюдении принципов верховенства права, в частности, свободы вероисповедания, которая должна властвовать, несмотря на войну", - подытожили в УПЦ. В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят в лавры, молятся. У входа в лавру также дежурят украинские националисты, призывая к насилию и оскорбляя верующих, требуя досматривать выезжающий из лавры автотранспорт. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230404/tserkov-1862987372.html

https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html

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