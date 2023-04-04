https://ria.ru/20230404/lavra-1863011739.html
Свято-Сергеевский институт в Париже поддержал насельников Киевской лавры
Свято-Сергеевский институт в Париже поддержал насельников Киевской лавры - РИА Новости, 04.04.2023
Свято-Сергеевский институт в Париже поддержал насельников Киевской лавры
Свято-Сергеевский православный богословский институт в Париже призвал украинские власти соблюдать свободу вероисповедания в отношении канонической Украинской... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:08
2023-04-04T19:08
2023-04-04T19:08
религия
справки
париж
киев
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155840/96/1558409616_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f8579d0ef80c6f8a09ca1c0b1a1d49f0.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свято-Сергеевский православный богословский институт в Париже призвал украинские власти соблюдать свободу вероисповедания в отношении канонической Украинской православной церкви, несмотря на военные действия в стране, следует из сообщения, опубликованного на сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ). В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников канонической Украинской православной церкви, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины. Украинские власти настаивают на изгнании Украинской православной церкви из лавры, если только ее клирики не перейдут в раскольническую ПЦУ. Наместник лавры митрополит Павел направлен под домашний арест. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. "Свято-Сергеевский православный богословский институт в Париже выразил поддержку преподавателям, сотрудникам и учащимся Киевских духовных школ Украинской православной церкви, которые находятся под угрозой выселения из занимаемых ими зданий. Об этом говорится в коммюнике, принятом 30 марта 2023 года на заседании совета преподавателей учебного заведения, сообщает пресс-служба КГАиС (Киевская духовная академия и семинария – ред.)", - сказано в сообщении. Так, педагогический совет Института православного богословия Сен-Серж (Париж) выразил "глубокую обеспокоенность текущим положением". "Подчеркнув "свою полную солидарность" с "учителями, студентами, монахами, персоналом и беженцами", работающими или проживающими в Академии. В Институте призвали к поиску "мирного и справедливого решения между сторонами при соблюдении принципов верховенства права, в частности, свободы вероисповедания, которая должна властвовать, несмотря на войну", - подытожили в УПЦ. В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят в лавры, молятся. У входа в лавру также дежурят украинские националисты, призывая к насилию и оскорбляя верующих, требуя досматривать выезжающий из лавры автотранспорт. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230404/tserkov-1862987372.html
https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html
париж
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155840/96/1558409616_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_abe4738e377c60b9e7e33d891aa1f182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, париж, киев, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, украинская православная церковь, александр ткаченко (украина), ситуация вокруг упц
Религия, Справки, Париж, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Украинская православная церковь, Александр Ткаченко (Украина), Ситуация вокруг УПЦ
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свято-Сергеевский православный богословский институт в Париже призвал украинские власти соблюдать свободу вероисповедания в отношении канонической Украинской православной церкви, несмотря на военные действия в стране, следует из сообщения, опубликованного на сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ).
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников канонической Украинской православной церкви, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины. Украинские власти настаивают на изгнании Украинской православной церкви из лавры, если только ее клирики не перейдут в раскольническую ПЦУ. Наместник лавры митрополит Павел направлен под домашний арест. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.
Митрополит назвал запрет работы отдела УПЦ в Хмельницком дешевым пиаром
"Свято-Сергеевский православный богословский институт в Париже выразил поддержку преподавателям, сотрудникам и учащимся Киевских духовных школ Украинской православной церкви, которые находятся под угрозой выселения из занимаемых ими зданий. Об этом говорится в коммюнике, принятом 30 марта 2023 года на заседании совета преподавателей учебного заведения, сообщает пресс-служба КГАиС (Киевская духовная академия и семинария – ред.)", - сказано в сообщении.
Так, педагогический совет Института православного богословия Сен-Серж (Париж) выразил "глубокую обеспокоенность текущим положением". "Подчеркнув "свою полную солидарность" с "учителями, студентами, монахами, персоналом и беженцами", работающими или проживающими в Академии. В Институте призвали к поиску "мирного и справедливого решения между сторонами при соблюдении принципов верховенства права, в частности, свободы вероисповедания, которая должна властвовать, несмотря на войну", - подытожили в УПЦ.
В марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Госкомиссия должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее в лавру, почти круглосуточно дежурят в лавры, молятся. У входа в лавру также дежурят украинские националисты, призывая к насилию и оскорбляя верующих, требуя досматривать выезжающий из лавры автотранспорт.
В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ недостаточной
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.