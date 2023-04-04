https://ria.ru/20230404/lavra-1862985949.html
Комиссия Минкультуры не смогла попасть в храмы Киево-Печерской лавры
Комиссия Минкультуры не смогла попасть в храмы Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 04.04.2023
Комиссия Минкультуры не смогла попасть в храмы Киево-Печерской лавры
Члены комиссии по приемке объектов Киево-Печерской лавры не могут попасть в храмы, так как большинство из них заперты, передает телеканал "Рада". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:39
2023-04-04T17:39
2023-04-04T23:24
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Члены комиссии по приемке объектов Киево-Печерской лавры не могут попасть в храмы, так как большинство из них заперты, передает телеканал "Рада". "Большинство храмов закрыты. Комиссия Минкультуры не может попасть в храмы, чтобы осмотреть имущество. Верующие молятся прямо на улице", — рассказал корреспондент в прямом эфире. По его словам, обстановка возле лавры относительно спокойная, рядом дежурят сотрудники полиции, которые досматривают автомобили при въезде и выезде. Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи канонической Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия Минкультуры, но сделать это она смогла только на третий день, так как монахи во главе в митрополитом Павлом и верующие не пускали ее членов в обитель.Ежедневно прихожане УПЦ приходят в лавру c самого утра и остаются там до вечера, чтобы поддержать монахов. У стен монастыря собираются и противники УПЦ, которые скандируют лозунги.Как заявлял митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды, Шевченковский районный суд Киева отправил наместника под домашний арест в Киевской области.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, россия, киевская область, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ
Комиссия Минкультуры не смогла попасть в храмы Киево-Печерской лавры
Комиссия Минкультуры во вторник не смогла попасть в храмы Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Члены комиссии по приемке объектов Киево-Печерской лавры не могут попасть в храмы, так как большинство из них заперты, передает телеканал "Рада"
.
"Большинство храмов закрыты. Комиссия Минкультуры не может попасть в храмы, чтобы осмотреть имущество. Верующие молятся прямо на улице", — рассказал корреспондент в прямом эфире.
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По его словам, обстановка возле лавры относительно спокойная, рядом дежурят сотрудники полиции, которые досматривают автомобили при въезде и выезде.
Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи канонической Украинской православной церкви
покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия Минкультуры, но сделать это она смогла только на третий день, так как монахи во главе в митрополитом Павлом и верующие не пускали ее членов в обитель.
Ежедневно прихожане УПЦ приходят в лавру c самого утра и остаются там до вечера, чтобы поддержать монахов. У стен монастыря собираются и противники УПЦ, которые скандируют лозунги.
Как заявлял митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды, Шевченковский районный суд Киева
отправил наместника под домашний арест в Киевской области.
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