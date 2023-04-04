https://ria.ru/20230404/laviny-1862793418.html

Жителей некоторых регионов России предупредили о лавинах

Жителей некоторых регионов России предупредили о лавинах - РИА Новости, 04.04.2023

Жителей некоторых регионов России предупредили о лавинах

Сошедшие в горах на этой неделе снежные лавины могут перекрыть участки автомобильных дорог и повредить объекты инфраструктуры на территории Краснодарского края, РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T03:45

2023-04-04T03:45

2023-04-04T10:34

происшествия

внии гочс

краснодарский край

северный кавказ

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сошедшие в горах на этой неделе снежные лавины могут перекрыть участки автомобильных дорог и повредить объекты инфраструктуры на территории Краснодарского края, Адыгеи и в регионах Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокий риск схода лавин, в том числе мокрых, и сползание снежных масс с перекрытием участков дорог и повреждением объектов инфраструктуры в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея на высотах свыше двух тысяч метров", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что значительная степень лавинной опасности также сохранится в Мурманской области, где с начала лавиноопасного периода самопроизвольно сошло 200 лавин.

https://ria.ru/20230330/vskrytie-1861728284.html

краснодарский край

северный кавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, внии гочс, краснодарский край, северный кавказ, россия, новости - туризм