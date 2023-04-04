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Жителей некоторых регионов России предупредили о лавинах - РИА Новости, 04.04.2023
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03:45 04.04.2023 (обновлено: 10:34 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/laviny-1862793418.html
Жителей некоторых регионов России предупредили о лавинах
Жителей некоторых регионов России предупредили о лавинах - РИА Новости, 04.04.2023
Жителей некоторых регионов России предупредили о лавинах
Сошедшие в горах на этой неделе снежные лавины могут перекрыть участки автомобильных дорог и повредить объекты инфраструктуры на территории Краснодарского края, РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:45
2023-04-04T10:34
происшествия
внии гочс
краснодарский край
северный кавказ
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сошедшие в горах на этой неделе снежные лавины могут перекрыть участки автомобильных дорог и повредить объекты инфраструктуры на территории Краснодарского края, Адыгеи и в регионах Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокий риск схода лавин, в том числе мокрых, и сползание снежных масс с перекрытием участков дорог и повреждением объектов инфраструктуры в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея на высотах свыше двух тысяч метров", - говорится в сообщении на сайте института. Отмечается, что значительная степень лавинной опасности также сохранится в Мурманской области, где с начала лавиноопасного периода самопроизвольно сошло 200 лавин.
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краснодарский край
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происшествия, внии гочс, краснодарский край, северный кавказ, россия, новости - туризм
Происшествия, ВНИИ ГОЧС, Краснодарский край, Северный Кавказ, Россия, Новости - Туризм
Жителей некоторых регионов России предупредили о лавинах

ВНИИ ГОЧС: лавины могут повредить инфраструктуру в горах Кубани, Адыгеи и СКФО

© Фото : Police cantonale valaisanneЛавины
Лавины - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Police cantonale valaisanne
Лавины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сошедшие в горах на этой неделе снежные лавины могут перекрыть участки автомобильных дорог и повредить объекты инфраструктуры на территории Краснодарского края, Адыгеи и в регионах Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокий риск схода лавин, в том числе мокрых, и сползание снежных масс с перекрытием участков дорог и повреждением объектов инфраструктуры в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея на высотах свыше двух тысяч метров", - говорится в сообщении на сайте института.
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Отмечается, что значительная степень лавинной опасности также сохранится в Мурманской области, где с начала лавиноопасного периода самопроизвольно сошло 200 лавин.
 
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