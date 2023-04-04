https://ria.ru/20230404/lantset-1862795239.html

Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab

Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab - РИА Новости, 04.04.2023

Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T05:10

2023-04-04T05:10

2023-04-04T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "С применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" уничтожил склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей украинских войск в районе населенного пункта Курахово, отметил Гордеев.

https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, александр гордеев (полковник)