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Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab - РИА Новости, 04.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/lantset-1862795239.html
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab - РИА Новости, 04.04.2023
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T05:10
2023-04-04T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "С применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" уничтожил склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей украинских войск в районе населенного пункта Курахово, отметил Гордеев.
https://ria.ru/20230404/razvedka-1862795085.html
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безопасность, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник)
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab

Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"С применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он.
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Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" уничтожил склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей украинских войск в районе населенного пункта Курахово, отметил Гордеев.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр Гордеев (полковник)
 
 
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