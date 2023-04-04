https://ria.ru/20230404/lantset-1862795239.html
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab - РИА Новости, 04.04.2023
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T05:10
2023-04-04T05:10
2023-04-04T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "С применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он. Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" уничтожил склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей украинских войск в районе населенного пункта Курахово, отметил Гордеев.
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безопасность, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник)
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинское орудие Krab
Российский дрон "Ланцет" уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на южно-донецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"С применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказал он.
ВС России сорвали четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" уничтожил склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей украинских войск в районе населенного пункта Курахово, отметил Гордеев.