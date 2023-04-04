https://ria.ru/20230404/kvalifikatsiya-1862853383.html
Пятьдесят педагогов из ЛНР повысили квалификацию в ТГУ
Пятьдесят педагогов из ЛНР повысили квалификацию в ТГУ - РИА Новости, 04.04.2023
Пятьдесят педагогов из ЛНР повысили квалификацию в ТГУ
Пятьдесят педагогов из Луганского медицинского университета прошли обучение по девяти программам повышения квалификации в Тамбовском государственном... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:46
2023-04-04T11:46
2023-04-04T11:46
год педагога и наставника
тамбовская область
луганская народная республика
социальный навигатор
сн_образование
общество
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Пятьдесят педагогов из Луганского медицинского университета прошли обучение по девяти программам повышения квалификации в Тамбовском государственном университете имени Державина, сообщили РИА Новости в администрации Тамбовской области. "В ТГУ им. Г.Р. Державина 50 педагогов Луганского государственного медицинского университета прошли обучение по 9 программам повышения квалификации. Формат обучения дистанционный… Все преподаватели получили удостоверение о повышении квалификации по соответствующей программе обучения", - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. Во вторник преподавателям вручат дипломы о прохождении курсов повышения квалификации. "В новых регионах России важно не только восстановить и построить школы, больницы и дороги. Нужно сделать все, чтобы качество жизни соответствовало российским стандартам. Конечно, мы восстанавливаем разрушенную инфраструктуру в подшефном, уже ставшим родным для нас, Новоайдарском районе. Параллельно ведем большую работу по переводу образования на российские стандарты, по возвращению и адаптации жителей, перенесших тяготы оккупации, к нормальной жизни", - приводятся слова главы Тамбовской области Максима Егорова. В администрации региона отметили, что в будущем планируют провести переподготовку учителей по "Русскому языку и литературе", "Истории России" и "Обществознанию", чтобы помочь педагогам из ЛНР адаптироваться к российским образовательным стандартам. Летом 2023 года планируется повторно провести курсы повышения квалификации "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях" на базе Державинского университета для психологов ЛНР, добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области. В августе 2022 года более 20 педагогов из Новоайдарского района ЛНР, шефство над которым взяла Тамбовская область, прошла курсы повышения квалификации в ТГУ им. Державина. Переподготовка проводилась по двум направлениям - история и обществознание, а также русский язык и литература.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тамбовская область, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование, общество
Год педагога и наставника, Тамбовская область, Луганская Народная Республика, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество
ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Пятьдесят педагогов из Луганского медицинского университета прошли обучение по девяти программам повышения квалификации в Тамбовском государственном университете имени Державина, сообщили РИА Новости в администрации Тамбовской области.
"В ТГУ им. Г.Р. Державина 50 педагогов Луганского государственного медицинского университета прошли обучение по 9 программам повышения квалификации. Формат обучения дистанционный… Все преподаватели получили удостоверение о повышении квалификации по соответствующей программе обучения", - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Во вторник преподавателям вручат дипломы о прохождении курсов повышения квалификации.
"В новых регионах России важно не только восстановить и построить школы, больницы и дороги. Нужно сделать все, чтобы качество жизни соответствовало российским стандартам. Конечно, мы восстанавливаем разрушенную инфраструктуру в подшефном, уже ставшим родным для нас, Новоайдарском районе. Параллельно ведем большую работу по переводу образования на российские стандарты, по возвращению и адаптации жителей, перенесших тяготы оккупации, к нормальной жизни", - приводятся слова главы Тамбовской области Максима Егорова.
В администрации региона отметили, что в будущем планируют провести переподготовку учителей по "Русскому языку и литературе", "Истории России" и "Обществознанию", чтобы помочь педагогам из ЛНР адаптироваться к российским образовательным стандартам.
Летом 2023 года планируется повторно провести курсы повышения квалификации "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях" на базе Державинского университета для психологов ЛНР, добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
В августе 2022 года более 20 педагогов из Новоайдарского района ЛНР, шефство над которым взяла Тамбовская область, прошла курсы повышения квалификации в ТГУ им. Державина. Переподготовка проводилась по двум направлениям - история и обществознание, а также русский язык и литература.