https://ria.ru/20230404/kvalifikatsiya-1862853383.html

Пятьдесят педагогов из ЛНР повысили квалификацию в ТГУ

Пятьдесят педагогов из ЛНР повысили квалификацию в ТГУ - РИА Новости, 04.04.2023

Пятьдесят педагогов из ЛНР повысили квалификацию в ТГУ

Пятьдесят педагогов из Луганского медицинского университета прошли обучение по девяти программам повышения квалификации в Тамбовском государственном... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:46

2023-04-04T11:46

2023-04-04T11:46

год педагога и наставника

тамбовская область

луганская народная республика

социальный навигатор

сн_образование

общество

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Пятьдесят педагогов из Луганского медицинского университета прошли обучение по девяти программам повышения квалификации в Тамбовском государственном университете имени Державина, сообщили РИА Новости в администрации Тамбовской области. "В ТГУ им. Г.Р. Державина 50 педагогов Луганского государственного медицинского университета прошли обучение по 9 программам повышения квалификации. Формат обучения дистанционный… Все преподаватели получили удостоверение о повышении квалификации по соответствующей программе обучения", - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. Во вторник преподавателям вручат дипломы о прохождении курсов повышения квалификации. "В новых регионах России важно не только восстановить и построить школы, больницы и дороги. Нужно сделать все, чтобы качество жизни соответствовало российским стандартам. Конечно, мы восстанавливаем разрушенную инфраструктуру в подшефном, уже ставшим родным для нас, Новоайдарском районе. Параллельно ведем большую работу по переводу образования на российские стандарты, по возвращению и адаптации жителей, перенесших тяготы оккупации, к нормальной жизни", - приводятся слова главы Тамбовской области Максима Егорова. В администрации региона отметили, что в будущем планируют провести переподготовку учителей по "Русскому языку и литературе", "Истории России" и "Обществознанию", чтобы помочь педагогам из ЛНР адаптироваться к российским образовательным стандартам. Летом 2023 года планируется повторно провести курсы повышения квалификации "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях" на базе Державинского университета для психологов ЛНР, добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области. В августе 2022 года более 20 педагогов из Новоайдарского района ЛНР, шефство над которым взяла Тамбовская область, прошла курсы повышения квалификации в ТГУ им. Державина. Переподготовка проводилась по двум направлениям - история и обществознание, а также русский язык и литература.

тамбовская область

луганская народная республика

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тамбовская область, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование, общество