https://ria.ru/20230404/kurs-1862833267.html

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года

Рубль ускорил падение к евро и доллару — курс европейской валюты впервые почти за год подскочил выше 87 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:54

2023-04-04T10:54

2023-04-04T11:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Рубль ускорил падение к евро и доллару — курс европейской валюты впервые почти за год подскочил выше 87 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 10:51 курс евро расчетами "завтра" рос на 1,08 рубля, до 87,01. Доллар приближается к отметке в 80 рублей и сейчас торгуется на уровне 79,55 (рост на 81 копейку).Юань, в свою очередь, прибавляет 14 копеек — до 11,57 рубля.По мнению аналитиков, продолжающееся ослабление российской валюты связано с оттоком капитала, дефицитом бюджета и сужающимся сальдо торгового баланса. При этом рост нефтяных котировок значительной поддержки рублю не оказал.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия