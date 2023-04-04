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Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 04.04.2023
Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года
Рубль ускорил падение к евро и доллару — курс европейской валюты впервые почти за год подскочил выше 87 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:54
2023-04-04T10:54
2023-04-04T11:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Рубль ускорил падение к евро и доллару — курс европейской валюты впервые почти за год подскочил выше 87 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 10:51 курс евро расчетами "завтра" рос на 1,08 рубля, до 87,01. Доллар приближается к отметке в 80 рублей и сейчас торгуется на уровне 79,55 (рост на 81 копейку).Юань, в свою очередь, прибавляет 14 копеек — до 11,57 рубля.По мнению аналитиков, продолжающееся ослабление российской валюты связано с оттоком капитала, дефицитом бюджета и сужающимся сальдо торгового баланса. При этом рост нефтяных котировок значительной поддержки рублю не оказал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс евро на Московской бирже поднялся до 87,01 рубля впервые с апреля 2022 года
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Рубль ускорил падение к евро и доллару — курс европейской валюты впервые почти за год подскочил выше 87 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 10:51 курс евро расчетами "завтра" рос на 1,08 рубля, до 87,01. Доллар приближается к отметке в 80 рублей и сейчас торгуется на уровне 79,55 (рост на 81 копейку).
Юань, в свою очередь, прибавляет 14 копеек — до 11,57 рубля.
По мнению аналитиков, продолжающееся ослабление российской валюты связано с оттоком капитала, дефицитом бюджета и сужающимся сальдо торгового баланса. При этом рост нефтяных котировок значительной поддержки рублю не оказал.