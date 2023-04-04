https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html

В США рассказали Зеленскому страшную правду о наступлении на Крым

В США рассказали Зеленскому страшную правду о наступлении на Крым - РИА Новости, 04.04.2023

В США рассказали Зеленскому страшную правду о наступлении на Крым

Планы президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу ВСУ, написал подполковник РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:00

2023-04-04T18:00

2023-04-04T19:54

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Планы президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу ВСУ, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Если Украина продолжит подталкивать своих солдат к наступательным ударам и откажется рассматривать любые варианты мирного урегулирования, в результате которых часть территории останется под контролем России, существует вероятность того, что украинская армия как институт может развалиться", — отметил он.По словам автора, у Украины просто нет сотен тысяч боеспособных бойцов, а любые активные наступательные боевые действия, вне зависимости от их исхода, обернутся невосполнимыми потерями."Всем уже должно быть ясно, что без прямой интервенции сухопутных войск НАТО Украина почти наверняка не обладает потенциалом, особенно людскими ресурсами, чтобы когда-либо захватить Крым и Донбасс", — сделал вывод Дэвис.Любые попытки Зеленского захватить территории, которые входят в состав России, неразумны, считает подполковник. Он практически уверен, что эти планы недостижимы, а вместо них украинскому лидеру следовало бы искать наилучший дипломатический выход из кризиса.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html

https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862564296.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато