Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали Зеленскому страшную правду о наступлении на Крым - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 04.04.2023 (обновлено: 19:54 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html
В США рассказали Зеленскому страшную правду о наступлении на Крым
В США рассказали Зеленскому страшную правду о наступлении на Крым - РИА Новости, 04.04.2023
В США рассказали Зеленскому страшную правду о наступлении на Крым
Планы президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу ВСУ, написал подполковник РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:00
2023-04-04T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852949920_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3e20c9f67303b33c17ba8373b2abeb4b.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Планы президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу ВСУ, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Если Украина продолжит подталкивать своих солдат к наступательным ударам и откажется рассматривать любые варианты мирного урегулирования, в результате которых часть территории останется под контролем России, существует вероятность того, что украинская армия как институт может развалиться", — отметил он.По словам автора, у Украины просто нет сотен тысяч боеспособных бойцов, а любые активные наступательные боевые действия, вне зависимости от их исхода, обернутся невосполнимыми потерями."Всем уже должно быть ясно, что без прямой интервенции сухопутных войск НАТО Украина почти наверняка не обладает потенциалом, особенно людскими ресурсами, чтобы когда-либо захватить Крым и Донбасс", — сделал вывод Дэвис.Любые попытки Зеленского захватить территории, которые входят в состав России, неразумны, считает подполковник. Он практически уверен, что эти планы недостижимы, а вместо них украинскому лидеру следовало бы искать наилучший дипломатический выход из кризиса.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html
https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862564296.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852949920_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e4bc101b36aa6575ba487248e0750448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США рассказали Зеленскому страшную правду о наступлении на Крым

Подполковник ВС США Дэвис: планы Зеленского по захвату Крыма приведут к краху ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте
Набережная имени Ленина в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Набережная имени Ленина в Ялте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Планы президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу ВСУ, написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Если Украина продолжит подталкивать своих солдат к наступательным ударам и откажется рассматривать любые варианты мирного урегулирования, в результате которых часть территории останется под контролем России, существует вероятность того, что украинская армия как институт может развалиться", — отметил он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
3 апреля, 17:33
По словам автора, у Украины просто нет сотен тысяч боеспособных бойцов, а любые активные наступательные боевые действия, вне зависимости от их исхода, обернутся невосполнимыми потерями.
"Всем уже должно быть ясно, что без прямой интервенции сухопутных войск НАТО Украина почти наверняка не обладает потенциалом, особенно людскими ресурсами, чтобы когда-либо захватить Крым и Донбасс", — сделал вывод Дэвис.
Любые попытки Зеленского захватить территории, которые входят в состав России, неразумны, считает подполковник. Он практически уверен, что эти планы недостижимы, а вместо них украинскому лидеру следовало бы искать наилучший дипломатический выход из кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Слова Зеленского о будущем Крыма шокировали пользователей Сети
3 апреля, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала