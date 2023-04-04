https://ria.ru/20230404/krizis-1862996561.html

В США спрогнозировали длительные последствия от банковского кризиса

В США спрогнозировали длительные последствия от банковского кризиса - РИА Новости, 04.04.2023

В США спрогнозировали длительные последствия от банковского кризиса

Гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон полагает, что банковский кризис в США, начавшийся после краха Silicon Valley Bank, еще не окончен и будет иметь... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:11

2023-04-04T18:11

2023-04-04T18:11

экономика

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сша

калифорния

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон полагает, что банковский кризис в США, начавшийся после краха Silicon Valley Bank, еще не окончен и будет иметь долгосрочные последствия, следует из его письма к инвесторам. "На момент, когда я пишу это письмо, нынешний кризис еще не закончился, и даже когда он останется позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы", - заявил гендиректор в своем письме, которое есть в публичном доступе. "Но еще важно, что недавние события совершенно не похожи на то, что происходило во время мирового финансового кризиса 2008 года", - также добавил он. В письме Даймон в том числе прокомментировал возникшее среди аналитиков мнение, что проблемы у региональных банков, созданные кризисом, выгодны их более крупным соперникам, назвав такую точку зрения абсурдной, так как "любой кризис, подрывающий доверие американцев к своим банкам, вредит всем банкам вообще". Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.

https://ria.ru/20230313/krizis-1857539600.html

https://ria.ru/20230331/tramp-1862004107.html

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экономика, цены на нефть, сша, калифорния, silicon valley bank, федеральная резервная система сша