https://ria.ru/20230404/kriminal-1862703681.html

Дело Электрика. Как маньяк вышел на свободу и где он сейчас

Дело Электрика. Как маньяк вышел на свободу и где он сейчас - РИА Новости, 04.04.2023

Дело Электрика. Как маньяк вышел на свободу и где он сейчас

Представлялся дружинником и убивал током — в Екатеринбург вернулся маньяк по прозвищу Электрик. В конце нулевых он жестоко расправился с двумя горожанами,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T11:01

происшествия

екатеринбург

виктор мохов

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

скопин

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Представлялся дружинником и убивал током — в Екатеринбург вернулся маньяк по прозвищу Электрик. В конце нулевых он жестоко расправился с двумя горожанами, однако вместо колонии ему назначили принудительное лечение в психбольнице. Местные жители встревожены. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Любитель электроникиЛетом 2008-го в Екатеринбурге пропал 27-летний Влад Порфирьев. Родителям сказал, что пошел к приятелю чинить компьютер. На следующий день мать обратилась в милицию. Ситуацию осложняло то, что сын не назвал имя и адрес знакомого, к которому отправился.Родные разместили информацию на местном форуме. Вскоре одна из жительниц центра города сообщила, что видела, как 8 июня в два часа ночи Порфирьева избивали четверо молодых людей на улице Толмачева. Она сразу сообщила о драке в райотдел, что в сотне метров. Однако по горячим следам никого не задержали.Следователи запросили биллинг телефона, но не смогли установить личность того, к кому отправился пропавший. Со временем дело ушло в архив. Родные продолжали искать самостоятельно."Последний раз я видел Влада незадолго до исчезновения, — написал тогда на местном форуме один из знакомых Порфирьева. — Он был в хорошем расположении духа. А вообще, в последнее время что-то очень много ребят стало пропадать".Опасный дружинникВесной 2009-го в лесу на трассе под Екатеринбургом грибник обнаружил обгоревший труп. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство"."Документов мы не нашли, поэтому подняли базу данных пропавших без вести, — рассказывает экс-замруководителя Верхнепышминского следственного отдела СКР майор юстиции в отставке Юрий Еланцев. — Среди них оказалось несколько молодых людей из Екатеринбурга. Круг поисков существенно сузился".По своеобразному прикусу и строению зубов опознали студента Уральского финансово-юридического университета по имени Антон, который исчез несколько месяцев назад."Очевидного мотива убийства не было, — продолжает бывший следователь. — "Пробили" телефон и установили всех, с кем погибший связывался в тот день. Затем отработали абонентов и вышли на некого Егора Хабарова. Именно с ним должен был встретиться молодой человек".Хабаров работал мастером на одной из местных ТЭЦ. Лично с жертвой знаком не был. Нашел по объявлению — хотел купить запчасти для компьютера. Сотрудничать со следователями подозреваемый отказался, на допросах держался очень уверенно. По словам Еланцева, поскольку преступник "не из простой семьи", у него сразу появилось несколько адвокатов."Мы выяснили, что при встрече Хабаров предъявил Антону удостоверение дружинника и попросил пройти в гараж, — вспоминает Еланцев. — Там подключил молодого человека к самодельному электрическому устройству, заявив, что это детектор лжи. И пустил ток".Антон погиб мгновенно. Убийца вывез тело в лес. В СМИ маньяка прозвали Электриком."Пять эпизодов"Следователи собрали серьезную доказательную базу, но вскоре Хабаровым заинтересовались сотрудники СК из Екатеринбурга — увидели сходство в исчезновениях Антона и Порфирьева. С Владом Электрик действовал по той же схеме: обманом заманил в гараж, связал и включил ток. Где-то в лесу спрятал труп, который, кстати, до сих пор не нашли."Насколько я помню, подозревали Хабарова как минимум в пяти убийствах, но в суд уголовное дело ушло лишь по двум", — отмечает Еланцев.После судебно-психиатрической экспертизы специалисты заключили, что в момент преступлений Хабаров был невменяем, поэтому не может нести уголовную ответственность. В 2012-м Электрика отправили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение закрытого типа в Волгоградскую область."Лучше не выпускать"Десять лет спустя его признали здоровым. Недавно Хабаров вернулся в родной город, чем сильно напугал жителей."Я видел много убийц, но этот своими изощренными способами особенно запомнился, — говорит Еланцев. — Тем более основным мотивом преступления было именно убийство, а не ограбление".Врач-психотерапевт, психиатр Георгий Амусин считает, что Электрик получал удовольствие, наблюдая за муками жертв."В советское время таких людей из закрытых лечебниц выпускали крайне редко, —отмечает он. — Специалисты понимали, что патологические структуры личности остаются прежними. Но сейчас многое поменялось, критерии оценки состояния пациентов тоже другие".Все еще на слуху история маньяка Виктора Мохова из Скопина. Освободившись из колонии два года назад, он вновь попал под следствие. На этот раз — по делу об укрывательстве убийства, совершенного 7 августа в его доме. Сам Мохов, по версии СК, никого не убивал, но помогал приятелю избавиться от тела. Маньяка отправили под домашний арест, однако тот быстро нарушил условия содержания — выходил в интернет и общался со свидетелями. Перевели в СИЗО. Месяц назад освободили — уголовное преследование прекратили.Что будет с Хабаровым, выяснится позже. Пока он под пристальным наблюдением полицейских.

https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html

https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836414834.html

https://ria.ru/20221107/kriminal-1829027527.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

екатеринбург

волгоградская область

скопин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, екатеринбург, виктор мохов, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, скопин