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В Краматорске прорвало дамбу водохранилища - РИА Новости, 04.04.2023
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13:32 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/kramatorsk-1862892715.html
В Краматорске прорвало дамбу водохранилища
В Краматорске прорвало дамбу водохранилища - РИА Новости, 04.04.2023
В Краматорске прорвало дамбу водохранилища
Прорыв дамбы одного из водохранилищ произошел в подконтрольной Киеву части ДНР - городе Краматорске, выброс воды увеличился, сообщил мэр Александр Гончаренко. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:32
2023-04-04T13:32
происшествия
краматорск
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Прорыв дамбы одного из водохранилищ произошел в подконтрольной Киеву части ДНР - городе Краматорске, выброс воды увеличился, сообщил мэр Александр Гончаренко. Он уточнил, что это произошло из-за обильных снегопадов в марте. По данным местных СМИ, в соседних поселках уже подтопило дома, из некоторых люди вынуждены эвакуироваться.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, краматорск, киев, донецкая народная республика
Происшествия, Краматорск, Киев, Донецкая Народная Республика
В Краматорске прорвало дамбу водохранилища

Мэр Краматорска Гончаренко сообщил о прорыве дамбы водохранилища из-за обильных снегопадов

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на въезде в Краматорск
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Прорыв дамбы одного из водохранилищ произошел в подконтрольной Киеву части ДНР - городе Краматорске, выброс воды увеличился, сообщил мэр Александр Гончаренко.
«
"Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, стараемся уменьшить поток", - написал Гончаренко в социальной сети Facebook*.
Он уточнил, что это произошло из-за обильных снегопадов в марте.
По данным местных СМИ, в соседних поселках уже подтопило дома, из некоторых люди вынуждены эвакуироваться.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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