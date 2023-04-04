https://ria.ru/20230404/kramatorsk-1862892715.html

В Краматорске прорвало дамбу водохранилища

В Краматорске прорвало дамбу водохранилища - РИА Новости, 04.04.2023

В Краматорске прорвало дамбу водохранилища

Прорыв дамбы одного из водохранилищ произошел в подконтрольной Киеву части ДНР - городе Краматорске, выброс воды увеличился, сообщил мэр Александр Гончаренко. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:32

2023-04-04T13:32

2023-04-04T13:32

происшествия

краматорск

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Прорыв дамбы одного из водохранилищ произошел в подконтрольной Киеву части ДНР - городе Краматорске, выброс воды увеличился, сообщил мэр Александр Гончаренко. Он уточнил, что это произошло из-за обильных снегопадов в марте. По данным местных СМИ, в соседних поселках уже подтопило дома, из некоторых люди вынуждены эвакуироваться.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

краматорск

киев

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краматорск, киев, донецкая народная республика