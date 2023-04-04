https://ria.ru/20230404/korruptsiya-1862890813.html
Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности
Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности - РИА Новости, 04.04.2023
Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности
Надо исключить коррупционные схемы при предоставлении льгот для покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования, также нужно, чтобы льготы... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:29
2023-04-04T13:29
2023-04-04T13:51
экономика
россия
владимир путин
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо исключить коррупционные схемы при предоставлении льгот для покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования, также нужно, чтобы льготы распространялись на оборудование, закупленное уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.Ранее он заявил, что надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, включая дополнительные субсидии, как производителям, так и потребителям. Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования.Он отметил, что в том, что касается крупных прорывных проектов, нужны специальные решения по обеспечению их субсидиями и грантами, причем на весь срок реализации проектов. По словам президента, во всяком случае нужно расширять эти сроки.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности
Путин: надо исключить коррупцию при льготах покупателям высокотехнологичного оборудования
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо исключить коррупционные схемы при предоставлении льгот для покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования, также нужно, чтобы льготы распространялись на оборудование, закупленное уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.
Ранее он заявил, что надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, включая дополнительные субсидии, как производителям, так и потребителям. Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования.
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"Конечно, хочу это подчеркнуть, это должно быть максимально прозрачно, уважаемые коллеги, так чтобы эти решения ни в коем случае не были какими-то коррупционными, и чтобы льготы не предоставлялись каким-то своим, а тем, кому они реально необходимы. И нужно обязательно сделать так, чтобы под эту льготу попадало оборудование, закупаемое уже в том году", - сказал Путин.
Он отметил, что в том, что касается крупных прорывных проектов, нужны специальные решения по обеспечению их субсидиями и грантами, причем на весь срок реализации проектов. По словам президента, во всяком случае нужно расширять эти сроки.
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