https://ria.ru/20230404/korruptsiya-1862890813.html

Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности

Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности - РИА Новости, 04.04.2023

Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности

Надо исключить коррупционные схемы при предоставлении льгот для покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования, также нужно, чтобы льготы... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:29

2023-04-04T13:29

2023-04-04T13:51

экономика

россия

владимир путин

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Надо исключить коррупционные схемы при предоставлении льгот для покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования, также нужно, чтобы льготы распространялись на оборудование, закупленное уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.Ранее он заявил, что надо расширять финансовые преференции и меры поддержки для проектов, направленных на технологический суверенитет, включая дополнительные субсидии, как производителям, так и потребителям. Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования.Он отметил, что в том, что касается крупных прорывных проектов, нужны специальные решения по обеспечению их субсидиями и грантами, причем на весь срок реализации проектов. По словам президента, во всяком случае нужно расширять эти сроки.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин