https://ria.ru/20230404/koronavirus-1862946621.html
Среди своевременно привитых россиян никто не умер от COVID-19 в 2023 году
Среди своевременно привитых россиян никто не умер от COVID-19 в 2023 году - РИА Новости, 04.04.2023
Среди своевременно привитых россиян никто не умер от COVID-19 в 2023 году
Оборот мРНК-вакцин от коронавирусной инфекции, применяемых в странах Запада, в России не разрешен, в основном применяются препараты на основе аденовирусного... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:56
2023-04-04T15:56
2023-04-04T15:56
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Оборот мРНК-вакцин от коронавирусной инфекции, применяемых в странах Запада, в России не разрешен, в основном применяются препараты на основе аденовирусного вектора, летальных исходов от COVID-19 среди своевременно ревакцинированных пациентов в стране с начала 2023 года не зафиксировано, заявил РИА Новости директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 90% смертей от коронавирусной инфекции в Великобритании приходится на вакцинированное население. Он отметил, что по решению Минздрава, в России ведется персонифицированный учет лиц, заболевших COVID-19 или прошедших вакцинацию против COVID-19. Собираемая информация позволяет в онлайн-режиме анализировать заболеваемость и летальность от COVID-19, а также охват вакцинацией и ее эффективность, пояснил специалист. По словам Лиознова, накопленные данные на основе федеральных регистров показывают, что вакцинация, проводимая в России, устойчиво снижает риск смерти для вакцинированных лиц по сравнению с невакцинированными. Основная доля умерших от COVID-19 приходится на не прошедших вакцинацию лиц старше 60 лет, а среди умерших от COVID-19 в 2022 году более 96% не были вакцинированы, уточнил эксперт. "При этом, с начала 2023 года летальных исходов среди своевременно ревакцинированных пациентов не зафиксировано", - подчеркнул Лиознов.
https://ria.ru/20230403/covid-19-1862658455.html
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, великобритания, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Великобритания, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
Среди своевременно привитых россиян никто не умер от COVID-19 в 2023 году
Эксперт Лиознов: в 2023 году среди своевременно привитых россиян никто не умер от COVID-19
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Оборот мРНК-вакцин от коронавирусной инфекции, применяемых в странах Запада, в России не разрешен, в основном применяются препараты на основе аденовирусного вектора, летальных исходов от COVID-19 среди своевременно ревакцинированных пациентов в стране с начала 2023 года не зафиксировано, заявил РИА Новости директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 90% смертей от коронавирусной инфекции в Великобритании
приходится на вакцинированное население.
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«
"В средствах массовой информации обсуждаются результаты анализа британской базы данных по COVID-19. Информация касается мРНК-вакцин, применяемых в странах Запада, в России такие препараты не зарегистрированы, их оборот не разрешен. При этом основными препаратами для профилактики COVID-19 у нас являются вакцины Спутник V и Спутник Лайт на основе аденовирусного вектора", - сказал Лиознов.
Он отметил, что по решению Минздрава, в России ведется персонифицированный учет лиц, заболевших COVID-19 или прошедших вакцинацию против COVID-19. Собираемая информация позволяет в онлайн-режиме анализировать заболеваемость и летальность от COVID-19, а также охват вакцинацией и ее эффективность, пояснил специалист.
По словам Лиознова, накопленные данные на основе федеральных регистров показывают, что вакцинация, проводимая в России, устойчиво снижает риск смерти для вакцинированных лиц по сравнению с невакцинированными. Основная доля умерших от COVID-19 приходится на не прошедших вакцинацию лиц старше 60 лет, а среди умерших от COVID-19 в 2022 году более 96% не были вакцинированы, уточнил эксперт.
"При этом, с начала 2023 года летальных исходов среди своевременно ревакцинированных пациентов не зафиксировано", - подчеркнул Лиознов.
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