https://ria.ru/20230404/kontakty-1863017674.html
Пашинян отметил высокую интенсивность контактов России и Армении
Пашинян отметил высокую интенсивность контактов России и Армении - РИА Новости, 04.04.2023
Пашинян отметил высокую интенсивность контактов России и Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи во вторник с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявил о высокой интенсивности армяно-российских... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:53
2023-04-04T19:53
2023-04-04T20:03
алексей оверчук
россия
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи во вторник с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявил о высокой интенсивности армяно-российских контактов, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Должен с удовлетворением отметить высокую интенсивность контактов между представителями Армении и РФ, и, несмотря на это, есть потребность в более динамичных контактах, потому что наша повестка настолько насыщена, что не всегда можно исчерпать все вопросы. Уверен, что сегодня мы обсудим широкий круг экономических и политических вопросов, вопросов, связанных с региональной и международной обстановкой", - приводятся на сайте правительства слова Пашиняна. По данным пресс-службы, Оверчук отметил стратегический характер отношений между РФ и Арменией. "Безусловно, это отношения, которые в нынешнем виде выстраивались в течение последних 30 лет, но на самом деле имеют многовековую историю и не раз сталкивались с различными вызовами, в том числе экономическими кризисами, изменениями в мировой торгово-экономической системе. Несмотря на это, мы продолжаем укреплять наше сотрудничество в экономической сфере, и в прошлом году у нас были очень хорошие показатели роста взаимного товарооборота", - цитирует пресс-служба слова Оверчука. Он добавил, что инвестиции из России в Армению также находятся на хорошем уровне. "Мы очень довольны успехами, достигнутыми экономикой Армении как части большой экономики Евразийского экономического союза, и преимущества, которые дает Союз, безусловно, очевидны", - заявил Оверчук. Отмечается, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российского сотрудничеств, торгово-экономические отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html
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алексей оверчук, россия, армения, никол пашинян, евразийский экономический союз
Алексей Оверчук, Россия, Армения, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Пашинян отметил высокую интенсивность контактов России и Армении
Премьер Пашинян отметил высокую интенсивность российско-армянских контактов
ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи во вторник с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявил о высокой интенсивности армяно-российских контактов, сообщили
в пресс-службе армянского кабмина.
"Должен с удовлетворением отметить высокую интенсивность контактов между представителями Армении и РФ, и, несмотря на это, есть потребность в более динамичных контактах, потому что наша повестка настолько насыщена, что не всегда можно исчерпать все вопросы. Уверен, что сегодня мы обсудим широкий круг экономических и политических вопросов, вопросов, связанных с региональной и международной обстановкой", - приводятся на сайте правительства слова Пашиняна.
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По данным пресс-службы, Оверчук отметил стратегический характер отношений между РФ и Арменией.
"Безусловно, это отношения, которые в нынешнем виде выстраивались в течение последних 30 лет, но на самом деле имеют многовековую историю и не раз сталкивались с различными вызовами, в том числе экономическими кризисами, изменениями в мировой торгово-экономической системе. Несмотря на это, мы продолжаем укреплять наше сотрудничество в экономической сфере, и в прошлом году у нас были очень хорошие показатели роста взаимного товарооборота", - цитирует пресс-служба слова Оверчука.
Он добавил, что инвестиции из России в Армению также находятся на хорошем уровне. "Мы очень довольны успехами, достигнутыми экономикой Армении как части большой экономики Евразийского экономического союза
, и преимущества, которые дает Союз, безусловно, очевидны", - заявил Оверчук.
Отмечается, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российского сотрудничеств, торгово-экономические отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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