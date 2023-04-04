https://ria.ru/20230404/kontakty-1863017674.html

Пашинян отметил высокую интенсивность контактов России и Армении

Пашинян отметил высокую интенсивность контактов России и Армении - РИА Новости, 04.04.2023

Пашинян отметил высокую интенсивность контактов России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи во вторник с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявил о высокой интенсивности армяно-российских... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:53

2023-04-04T19:53

2023-04-04T20:03

алексей оверчук

россия

армения

никол пашинян

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи во вторник с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявил о высокой интенсивности армяно-российских контактов, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Должен с удовлетворением отметить высокую интенсивность контактов между представителями Армении и РФ, и, несмотря на это, есть потребность в более динамичных контактах, потому что наша повестка настолько насыщена, что не всегда можно исчерпать все вопросы. Уверен, что сегодня мы обсудим широкий круг экономических и политических вопросов, вопросов, связанных с региональной и международной обстановкой", - приводятся на сайте правительства слова Пашиняна. По данным пресс-службы, Оверчук отметил стратегический характер отношений между РФ и Арменией. "Безусловно, это отношения, которые в нынешнем виде выстраивались в течение последних 30 лет, но на самом деле имеют многовековую историю и не раз сталкивались с различными вызовами, в том числе экономическими кризисами, изменениями в мировой торгово-экономической системе. Несмотря на это, мы продолжаем укреплять наше сотрудничество в экономической сфере, и в прошлом году у нас были очень хорошие показатели роста взаимного товарооборота", - цитирует пресс-служба слова Оверчука. Он добавил, что инвестиции из России в Армению также находятся на хорошем уровне. "Мы очень довольны успехами, достигнутыми экономикой Армении как части большой экономики Евразийского экономического союза, и преимущества, которые дает Союз, безусловно, очевидны", - заявил Оверчук. Отмечается, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-российского сотрудничеств, торгово-экономические отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html

https://ria.ru/20230202/missiya-1849191603.html

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алексей оверчук, россия, армения, никол пашинян, евразийский экономический союз