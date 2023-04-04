https://ria.ru/20230404/kontakty-1862979446.html

МИД: Россия, Иран, Сирия и Турция договорились продолжать контакты

МИД: Россия, Иран, Сирия и Турция договорились продолжать контакты - РИА Новости, 04.04.2023

МИД: Россия, Иран, Сирия и Турция договорились продолжать контакты

Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:15

2023-04-04T17:15

2023-04-04T17:15

россия

иран

сирия

турция

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в МИД России. "Участники в прямой и откровенной манере изложили свои подходы и договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что в ходе консультаций "обсуждались вопросы подготовки предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств этих стран".

https://ria.ru/20230404/nato-1862953883.html

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иран

сирия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, сирия, турция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)