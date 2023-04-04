https://ria.ru/20230404/kontakty-1862979446.html
МИД: Россия, Иран, Сирия и Турция договорились продолжать контакты
МИД: Россия, Иран, Сирия и Турция договорились продолжать контакты - РИА Новости, 04.04.2023
МИД: Россия, Иран, Сирия и Турция договорились продолжать контакты
Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:15
2023-04-04T17:15
2023-04-04T17:15
россия
иран
сирия
турция
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в МИД России. "Участники в прямой и откровенной манере изложили свои подходы и договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что в ходе консультаций "обсуждались вопросы подготовки предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств этих стран".
https://ria.ru/20230404/nato-1862953883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сирия, турция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Иран, Сирия, Турция, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия, Иран, Сирия и Турция договорились продолжать контакты
МИД: представители России, Ирана, Сирии и Турции договорились продолжать контакты