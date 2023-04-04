https://ria.ru/20230404/konferentsiya-1862807936.html
Пресс-конференция Марии Львовой-Беловой. Прямая трансляция
Пресс-конференция Марии Львовой-Беловой. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.04.2023
Пресс-конференция Марии Львовой-Беловой. Прямая трансляция
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова проводит пресс-конференцию. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:02
2023-04-04T11:02
2023-04-04T11:02
россия
мария львова-белова
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Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова проводит пресс-конференцию.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ
LIVE: Пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ
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PT1S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, мария львова-белова, видео
Россия, Мария Львова-Белова
Пресс-конференция Марии Львовой-Беловой. Прямая трансляция
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова проводит пресс-конференцию.
2023-04-04T11:02
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PT1S
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова проводит пресс-конференцию.