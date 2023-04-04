https://ria.ru/20230404/kompanii-1862915032.html

Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы, заявил Путин

Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023

Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы, заявил Путин

Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:44

2023-04-04T14:44

2023-04-04T14:44

владимир путин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

высшая школа экономики (вшэ)

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета. Говоря об иностранных компаниях, которые покинули РФ, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что "отряд не заметил потери бойца", и пообещал вместе с правительством РФ "искать им достойную замену". "Есть. Извините", - отреагировал губернатор.

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

владимир путин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), высшая школа экономики (вшэ), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции