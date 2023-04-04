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Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023
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14:44 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/kompanii-1862915032.html
Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы, заявил Путин
Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2023
Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы, заявил Путин
Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:44
2023-04-04T14:44
владимир путин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
высшая школа экономики (вшэ)
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета. Говоря об иностранных компаниях, которые покинули РФ, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что "отряд не заметил потери бойца", и пообещал вместе с правительством РФ "искать им достойную замену". "Есть. Извините", - отреагировал губернатор.
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владимир путин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), высшая школа экономики (вшэ), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Владимир Путин, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы, заявил Путин

Путин: ушедшие из России компании нельзя назвать бойцами, они не боролись за свои интересы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления входе рабочей поездки в Тулу - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления" входе рабочей поездки в Тулу
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета.
Говоря об иностранных компаниях, которые покинули РФ, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что "отряд не заметил потери бойца", и пообещал вместе с правительством РФ "искать им достойную замену".
«
"Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы", - с улыбкой поправил его Путин.
"Есть. Извините", - отреагировал губернатор.
Прохожий у закрытого магазина одежды Uniqlo в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в России
28 февраля, 08:00
 
Владимир ПутинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Высшая школа экономики (ВШЭ)СанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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