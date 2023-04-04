Билл Клинтон сожалеет о принятом в 1994 году решении по Украине
Билл Клинтон сожалеет, что "заставил" Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году
© AP Photo / Doug MillsБывший президент США Билл Клинтон
© AP Photo / Doug Mills
Бывший президент США Билл Клинтон. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление, что "заставил" Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году, когда был подписан Будапештский меморандум.
"Я чувствую личный вклад, потому что я заставил их (Украину) согласиться на отказ от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие", - сказал бывший американский президент в интервью ирландскому телеканалу RTE.
В июне 2022 года экс-глава МИД, экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский утверждал, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие. Позднее, уже в августе, представитель российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Александр Трофимов сообщил, что обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО и грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения. При этом замглавы делегации РФ на этой конференции Андрей Белоусов отмечал, что обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны - его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".