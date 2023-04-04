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Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор - РИА Новости, 04.04.2023
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14:21 04.04.2023 (обновлено: 14:32 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/kitay-1862907306.html
Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор
Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор - РИА Новости, 04.04.2023
Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор
Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник провел телефонный разговор с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:21
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китай
россия
ли цян
михаил мишустин
политика
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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник провел телефонный разговор с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Центральное телевидение Китая."Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Россией и Китаем поддерживают высокий уровень развития. Китай и Россия в своих отношениях придерживаются (принципов - ред.) неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - заявил Ли Цян.Он указал, что две страны развивают свои отношения на основе взаимного уважения, взаимного доверия и взаимной выгоды.
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китай, россия, ли цян, михаил мишустин, политика
Китай, Россия, Ли Цян, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер госсовета КНР Ли Цян
Премьер госсовета КНР Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер госсовета КНР Ли Цян. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник провел телефонный разговор с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Россией и Китаем поддерживают высокий уровень развития. Китай и Россия в своих отношениях придерживаются (принципов - ред.) неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - заявил Ли Цян.
Он указал, что две страны развивают свои отношения на основе взаимного уважения, взаимного доверия и взаимной выгоды.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее
21 марта, 11:22
 
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