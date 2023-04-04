https://ria.ru/20230404/kitay-1862907306.html

Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор

Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор - РИА Новости, 04.04.2023

Мишустин и премьер Госсовета КНР провели телефонный разговор

Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник провел телефонный разговор с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:21

2023-04-04T14:21

2023-04-04T14:32

китай

россия

ли цян

михаил мишустин

политика

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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник провел телефонный разговор с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Центральное телевидение Китая."Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Россией и Китаем поддерживают высокий уровень развития. Китай и Россия в своих отношениях придерживаются (принципов - ред.) неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - заявил Ли Цян.Он указал, что две страны развивают свои отношения на основе взаимного уважения, взаимного доверия и взаимной выгоды.

https://ria.ru/20230321/kitay-1859400839.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, ли цян, михаил мишустин, политика