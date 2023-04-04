https://ria.ru/20230404/kitay-1862850634.html
Китай заявил о наращивании США военного присутствия в Юго-Восточной Азии
Китай заявил о наращивании США военного присутствия в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 04.04.2023
Китай заявил о наращивании США военного присутствия в Юго-Восточной Азии
США, преследуя личные интересы, непрерывно наращивают свое военное присутствие в регионе Юго-Восточной Азии, заявила на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:39
2023-04-04T11:39
2023-04-04T11:39
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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. США, преследуя личные интересы, непрерывно наращивают свое военное присутствие в регионе Юго-Восточной Азии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя получение американскими военными доступа к ряду объектов на Филиппинах. Ранее пресс-служба президента Фердинанда Маркоса-младшего сообщила, что Филиппины назвали четыре новых объекта, доступ к которым в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) получат военные США. "Преследуя свои личные интересы и придерживаясь мышления игры с нулевой суммой, США постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе. Результатом неизбежно станет рост напряженности и угрозы региональному миру и стабильности", - сказала дипломат. Мао Нин подчеркнула, что страны региона должны "глубоко задуматься" о том, что для них является взаимовыгодным сотрудничеством, чтобы сделать правильный выбор, который действительно отвечает их собственным интересам, а также региональному миру и стабильности. Пентагон в начале февраля сообщал, что США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным. Согласно заявлению, новые объекты включают военно-морскую базу, аэропорт и лагерь на севере острова Лусон в провинциях Кагаян и Изабела, а также остров Балабак, расположенный недалеко от границы с Малайзией. Отмечается, что объекты EDCA не станут американскими военными базами, а будут использоваться в качестве военных складов и логистических комплексов. Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.
https://ria.ru/20230404/sudostroenie-1862789665.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, министерство обороны сша, юго-восточная азия
В мире, США, Китай, Министерство обороны США, Юго-Восточная Азия
Китай заявил о наращивании США военного присутствия в Юго-Восточной Азии
МИД Китая заявил о непрерывном наращивании США военного присутствия в Юго-Восточной Азии
ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. США, преследуя личные интересы, непрерывно наращивают свое военное присутствие в регионе Юго-Восточной Азии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя получение американскими военными доступа к ряду объектов на Филиппинах.
Ранее пресс-служба президента Фердинанда Маркоса
-младшего сообщила, что Филиппины назвали четыре новых объекта, доступ к которым в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) получат военные США.
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"Преследуя свои личные интересы и придерживаясь мышления игры с нулевой суммой, США постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе. Результатом неизбежно станет рост напряженности и угрозы региональному миру и стабильности", - сказала дипломат.
Мао Нин подчеркнула, что страны региона должны "глубоко задуматься" о том, что для них является взаимовыгодным сотрудничеством, чтобы сделать правильный выбор, который действительно отвечает их собственным интересам, а также региональному миру и стабильности.
Пентагон
в начале февраля сообщал, что США и Филиппины достигли договоренностей, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам на Филиппинах в дополнение к еще пяти уже согласованным.
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Согласно заявлению, новые объекты включают военно-морскую базу, аэропорт и лагерь на севере острова Лусон
в провинциях Кагаян и Изабела, а также остров Балабак, расположенный недалеко от границы с Малайзией
. Отмечается, что объекты EDCA не станут американскими военными базами, а будут использоваться в качестве военных складов и логистических комплексов.
Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.
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