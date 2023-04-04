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В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае - РИА Новости, 04.04.2023
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10:38 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/kitay-1862826543.html
В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае
В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае - РИА Новости, 04.04.2023
В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае
Запрос на поиск российских партнеров со стороны китайских бизнесменов очень высок, заявил РИА Новости президент делового объединения "Опора России" Александр... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:38
2023-04-04T10:38
экономика
александр калинин
россия
китай
организация "опора россии"
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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Запрос на поиск российских партнеров со стороны китайских бизнесменов очень высок, заявил РИА Новости президент делового объединения "Опора России" Александр Калинин. По его словам, во вторник в Пекине состоится b2b-сессия, на которой будут присутствовать более 200 китайских предпринимателей. Такие же форматы ожидаются в Цзинане, Яньтае и Харбине. Накануне стартовала бизнес-миссия "Опоры России" в Китай. В состав делегации вошло около 80 российских предпринимателей из таких отраслей, как туризм, гостиничный бизнес, информационные технологии, сельское хозяйство, машиностроение и др. В программу визита входит посещение таких городов, как Пекин, Цзинань, Яньтай, Циндао и Харбин, где пройдут встречи с руководством городов и обмен опытом в рамках b2b-встреч представителей российских и китайских компаний.
https://ria.ru/20230326/kitay-1860721100.html
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экономика, александр калинин, россия, китай, организация "опора россии"
Экономика, Александр Калинин, Россия, Китай, Организация "Опора России"
В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае

"Опора России": запрос китайских бизнесменов на поиск российских партнеров очень высок

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Запрос на поиск российских партнеров со стороны китайских бизнесменов очень высок, заявил РИА Новости президент делового объединения "Опора России" Александр Калинин.
«

"Запрос на поиск партнеров очень высокий с китайской стороны. Потому что рынок для многих незнакомый. У них большой запрос на восстановление своих производственных мощностей после пандемийных ограничений. А у нас запрос на замещение западных товаров китайскими товарами", - сказал Калинин в кулуарах российско-китайского бизнес-форума предпринимателей в Пекине.

По его словам, во вторник в Пекине состоится b2b-сессия, на которой будут присутствовать более 200 китайских предпринимателей. Такие же форматы ожидаются в Цзинане, Яньтае и Харбине.
Накануне стартовала бизнес-миссия "Опоры России" в Китай. В состав делегации вошло около 80 российских предпринимателей из таких отраслей, как туризм, гостиничный бизнес, информационные технологии, сельское хозяйство, машиностроение и др. В программу визита входит посещение таких городов, как Пекин, Цзинань, Яньтай, Циндао и Харбин, где пройдут встречи с руководством городов и обмен опытом в рамках b2b-встреч представителей российских и китайских компаний.
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