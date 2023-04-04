https://ria.ru/20230404/kitay-1862826543.html

В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае

В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае - РИА Новости, 04.04.2023

В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае

Запрос на поиск российских партнеров со стороны китайских бизнесменов очень высок, заявил РИА Новости президент делового объединения "Опора России" Александр... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:38

2023-04-04T10:38

2023-04-04T10:38

экономика

александр калинин

россия

китай

организация "опора россии"

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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Запрос на поиск российских партнеров со стороны китайских бизнесменов очень высок, заявил РИА Новости президент делового объединения "Опора России" Александр Калинин. По его словам, во вторник в Пекине состоится b2b-сессия, на которой будут присутствовать более 200 китайских предпринимателей. Такие же форматы ожидаются в Цзинане, Яньтае и Харбине. Накануне стартовала бизнес-миссия "Опоры России" в Китай. В состав делегации вошло около 80 российских предпринимателей из таких отраслей, как туризм, гостиничный бизнес, информационные технологии, сельское хозяйство, машиностроение и др. В программу визита входит посещение таких городов, как Пекин, Цзинань, Яньтай, Циндао и Харбин, где пройдут встречи с руководством городов и обмен опытом в рамках b2b-встреч представителей российских и китайских компаний.

https://ria.ru/20230326/kitay-1860721100.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр калинин, россия, китай, организация "опора россии"