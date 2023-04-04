В "Опоре России" рассказали о бизнес-миссии в Китае
"Опора России": запрос китайских бизнесменов на поиск российских партнеров очень высок
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Запрос на поиск российских партнеров со стороны китайских бизнесменов очень высок, заявил РИА Новости президент делового объединения "Опора России" Александр Калинин.
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"Запрос на поиск партнеров очень высокий с китайской стороны. Потому что рынок для многих незнакомый. У них большой запрос на восстановление своих производственных мощностей после пандемийных ограничений. А у нас запрос на замещение западных товаров китайскими товарами", - сказал Калинин в кулуарах российско-китайского бизнес-форума предпринимателей в Пекине.
По его словам, во вторник в Пекине состоится b2b-сессия, на которой будут присутствовать более 200 китайских предпринимателей. Такие же форматы ожидаются в Цзинане, Яньтае и Харбине.
Накануне стартовала бизнес-миссия "Опоры России" в Китай. В состав делегации вошло около 80 российских предпринимателей из таких отраслей, как туризм, гостиничный бизнес, информационные технологии, сельское хозяйство, машиностроение и др. В программу визита входит посещение таких городов, как Пекин, Цзинань, Яньтай, Циндао и Харбин, где пройдут встречи с руководством городов и обмен опытом в рамках b2b-встреч представителей российских и китайских компаний.