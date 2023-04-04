https://ria.ru/20230404/kino-1863006961.html

СМИ: Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку

СМИ: Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку - РИА Новости, 04.04.2023

СМИ: Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку

Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку, следует из интервью Кристофера Меледанри сайту Variety. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:07

2023-04-04T19:07

2023-04-04T19:07

культура

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку, следует из интервью Кристофера Меледанри сайту Variety. Он креативный партнер студии DreamWorks Animation в перезапуске франшизы об огре, женившемся на принцессе. Ему предстоит собрать актерский состав, участвовавший в озвучании предыдущих фильмов: Майка Майерса (Шрек), Камерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осел). "Переговоры только начинаются. И пока все говорит о том, что артисты очень хотят вернуться (к своим ролям, — Прим. ред.)", — заявил Меледанри. Первый фильм франшизы вышел в 2001 году. Четвертый — в 2010-м. За эти годы герои успели обзавестись семьями. У Шрека и Фионы появились дети. Родителями стали Осел и дракониха. Также было выпущено два спин-оффа о коте в сапогах, которого озвучил Антонио Бандерас. Его возлюбленная Киса Мягколапка говорит голосом Сальмы Хайек.

https://ria.ru/20230403/kino-1862742519.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы