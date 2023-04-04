https://ria.ru/20230404/kino-1863006961.html
СМИ: Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку
СМИ: Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку - РИА Новости, 04.04.2023
СМИ: Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку
Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку, следует из интервью Кристофера Меледанри сайту Variety. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:07
2023-04-04T19:07
2023-04-04T19:07
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку, следует из интервью Кристофера Меледанри сайту Variety. Он креативный партнер студии DreamWorks Animation в перезапуске франшизы об огре, женившемся на принцессе. Ему предстоит собрать актерский состав, участвовавший в озвучании предыдущих фильмов: Майка Майерса (Шрек), Камерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осел). "Переговоры только начинаются. И пока все говорит о том, что артисты очень хотят вернуться (к своим ролям, — Прим. ред.)", — заявил Меледанри. Первый фильм франшизы вышел в 2001 году. Четвертый — в 2010-м. За эти годы герои успели обзавестись семьями. У Шрека и Фионы появились дети. Родителями стали Осел и дракониха. Также было выпущено два спин-оффа о коте в сапогах, которого озвучил Антонио Бандерас. Его возлюбленная Киса Мягколапка говорит голосом Сальмы Хайек.
https://ria.ru/20230403/kino-1862742519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
СМИ: Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку
Variety: пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Пятый мультфильм про Шрека запустили в разработку, следует
из интервью Кристофера Меледанри сайту Variety.
Он креативный партнер студии DreamWorks Animation в перезапуске франшизы об огре, женившемся на принцессе. Ему предстоит собрать актерский состав, участвовавший в озвучании предыдущих фильмов: Майка Майерса (Шрек), Камерон Диас (Фиона) и Эдди Мерфи (Осел).
"Переговоры только начинаются. И пока все говорит о том, что артисты очень хотят вернуться (к своим ролям, — Прим. ред.)", — заявил Меледанри.
Первый фильм франшизы вышел в 2001 году. Четвертый — в 2010-м. За эти годы герои успели обзавестись семьями. У Шрека и Фионы появились дети. Родителями стали Осел и дракониха.
Также было выпущено два спин-оффа о коте в сапогах, которого озвучил Антонио Бандерас. Его возлюбленная Киса Мягколапка говорит голосом Сальмы Хайек.
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