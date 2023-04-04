Рейтинг@Mail.ru
Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:13 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/khmelnitskiy-1862862333.html
Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города
Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города - РИА Новости, 04.04.2023
Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города
Хмельницкий горсовет лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей города, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:13
2023-04-04T12:13
религия
хмельницкий (город)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_d02e3d3733aba2bc296bc14f3e72b3d6.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Хмельницкий горсовет лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей города, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник украинское издание "Общественное" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили каноническую Украинскую православную церковь права пользования земельным участком на территории захваченного собора УПЦ. Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин в воскресенье заявил, что на внеочередной сессии горсовета планируется лишить каноническую Украинскую православную церковь возможности пользоваться земельными участками. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
хмельницкий (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795710773_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f34b757c79c082752882fc9bc87177c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хмельницкий (город), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, православная церковь украины (пцу)
Религия, Хмельницкий (город), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города

"Страна.ua": Хмельницкий горсовет лишил каноническую УПЦ права пользоваться землей города

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета
Здание Хмельницкого областного совета - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Хмельницкий горсовет лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей города, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник украинское издание "Общественное" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили каноническую Украинскую православную церковь права пользования земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.
«
"Хмельницкий горсовет проголосовал за лишение земли всех организаций города, входящих в УПЦ. Это 13 земельных участков. Решение было принято единогласно 38 присутствующими депутатами", - пишет "Страна".
Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин в воскресенье заявил, что на внеочередной сессии горсовета планируется лишить каноническую Украинскую православную церковь возможности пользоваться земельными участками.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияХмельницкий (город)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала