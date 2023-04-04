Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города
"Страна.ua": Хмельницкий горсовет лишил каноническую УПЦ права пользоваться землей города
Здание Хмельницкого областного совета. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Хмельницкий горсовет лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей города, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник украинское издание "Общественное" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили каноническую Украинскую православную церковь права пользования земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.
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"Хмельницкий горсовет проголосовал за лишение земли всех организаций города, входящих в УПЦ. Это 13 земельных участков. Решение было принято единогласно 38 присутствующими депутатами", - пишет "Страна".
Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин в воскресенье заявил, что на внеочередной сессии горсовета планируется лишить каноническую Украинскую православную церковь возможности пользоваться земельными участками.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".