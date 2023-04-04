https://ria.ru/20230404/khmelnitskiy-1862862333.html

Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города

Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города - РИА Новости, 04.04.2023

Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права пользоваться землей города

Хмельницкий горсовет лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей города, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:13

2023-04-04T12:13

2023-04-04T12:13

религия

хмельницкий (город)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

украина

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Хмельницкий горсовет лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользоваться землей города, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник украинское издание "Общественное" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили каноническую Украинскую православную церковь права пользования земельным участком на территории захваченного собора УПЦ. Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин в воскресенье заявил, что на внеочередной сессии горсовета планируется лишить каноническую Украинскую православную церковь возможности пользоваться земельными участками. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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Ольга Фомченкова

хмельницкий (город), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, православная церковь украины (пцу)