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В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке - РИА Новости, 04.04.2023
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18:37 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/kherson-1863003292.html
В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке
В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке - РИА Новости, 04.04.2023
В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке
Поврежденные дорожные знаки на украинском языке в Херсонской области заменят на дорожные знаки, созданные по российским стандартам, сообщили областные власти. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:37
2023-04-04T18:37
безопасность
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Поврежденные дорожные знаки на украинском языке в Херсонской области заменят на дорожные знаки, созданные по российским стандартам, сообщили областные власти. "4 апреля Скадовский дорожно-эксплуатационный участок ГБУ "Херсон Автодор" проводит работы по демонтажу поврежденных дорожных знаков с украинскими надписями на автомобильной дороге Херсон — Симферополь (включая подъезд к Перекопу). В дальнейшем предприятие начнет установку дорожных знаков в соответствии со стандартами Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале администрации области.
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безопасность, херсонская область , россия
Безопасность, Херсонская область , Россия
В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке

В Херсонской области демонтируют поврежденные дорожные знаки на украинском языке

© РИА НовостиАвтомобиль едет по дороге в Херсонской области
Автомобиль едет по дороге в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости
Автомобиль едет по дороге в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Поврежденные дорожные знаки на украинском языке в Херсонской области заменят на дорожные знаки, созданные по российским стандартам, сообщили областные власти.
"4 апреля Скадовский дорожно-эксплуатационный участок ГБУ "Херсон Автодор" проводит работы по демонтажу поврежденных дорожных знаков с украинскими надписями на автомобильной дороге ХерсонСимферополь (включая подъезд к Перекопу). В дальнейшем предприятие начнет установку дорожных знаков в соответствии со стандартами Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале администрации области.
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БезопасностьХерсонская областьРоссия
 
 
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