https://ria.ru/20230404/kherson-1863003292.html

В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке

В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке - РИА Новости, 04.04.2023

В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке

Поврежденные дорожные знаки на украинском языке в Херсонской области заменят на дорожные знаки, созданные по российским стандартам, сообщили областные власти. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:37

2023-04-04T18:37

2023-04-04T18:37

безопасность

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Поврежденные дорожные знаки на украинском языке в Херсонской области заменят на дорожные знаки, созданные по российским стандартам, сообщили областные власти. "4 апреля Скадовский дорожно-эксплуатационный участок ГБУ "Херсон Автодор" проводит работы по демонтажу поврежденных дорожных знаков с украинскими надписями на автомобильной дороге Херсон — Симферополь (включая подъезд к Перекопу). В дальнейшем предприятие начнет установку дорожных знаков в соответствии со стандартами Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале администрации области.

https://ria.ru/20221004/yazyki-1821342966.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия