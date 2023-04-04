https://ria.ru/20230404/kherson-1863003292.html
В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке
В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке - РИА Новости, 04.04.2023
В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке
Поврежденные дорожные знаки на украинском языке в Херсонской области заменят на дорожные знаки, созданные по российским стандартам, сообщили областные власти. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:37
2023-04-04T18:37
2023-04-04T18:37
безопасность
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Поврежденные дорожные знаки на украинском языке в Херсонской области заменят на дорожные знаки, созданные по российским стандартам, сообщили областные власти. "4 апреля Скадовский дорожно-эксплуатационный участок ГБУ "Херсон Автодор" проводит работы по демонтажу поврежденных дорожных знаков с украинскими надписями на автомобильной дороге Херсон — Симферополь (включая подъезд к Перекопу). В дальнейшем предприятие начнет установку дорожных знаков в соответствии со стандартами Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале администрации области.
https://ria.ru/20221004/yazyki-1821342966.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , россия
Безопасность, Херсонская область , Россия
В Херсонской области демонтируют дорожные знаки на украинском языке
В Херсонской области демонтируют поврежденные дорожные знаки на украинском языке