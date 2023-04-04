https://ria.ru/20230404/khakery-1863050806.html

Хакеры атаковали сайты финских организаций в день вступления в НАТО

Хакеры атаковали сайты финских организаций в день вступления в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Хакеры атаковали сайты финских организаций в день вступления в НАТО

Сайты парламента Финляндии, оператора транспорта столичного региона страны HSL, персональный сайт премьер-министра страны Санны Марин и других организаций... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:54

2023-04-04T23:54

2023-04-04T23:54

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр — РИА Новости. Сайты парламента Финляндии, оператора транспорта столичного региона страны HSL, персональный сайт премьер-министра страны Санны Марин и других организаций подверглись атаке хакеров в день вступления страны в НАТО, следует из сообщений организаций. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Как следует из сообщений пресс-службы парламента, атака хакеров типа "отказ в обслуживании" продолжалась около 8 часов, в 20.00 мск сайт парламента возобновил работу. Сайт оператора транспорта столичного региона страны HSL подвергся атаке хакеров около 18.00 мск, сообщила организация в Twitter, и на момент написания сообщения не восстановила свою работу, мобильное приложение HSL работает без сбоев. Также атаке хакеров подверглись сайты Центра технологических исследований VTT и личный сайт премьер-министра Санны Марин, которые уже возобновили свою работу, сообщало финское агентство STT. Ранее во вторник, в русскоязычном аккаунте в Telegram группа хакеров NoName 057 анонсировала DoS-атаки на все вышеперечисленные организации в Финляндии в связи с вступлением страны в НАТО. Как сообщалось 27 марта, эта же группа хакеров блокировала сайт Национального собрания Франции.

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-04-04T23:54 true PT1M33S

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в мире, финляндия, франция, санна марин, технологии, нато