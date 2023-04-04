https://ria.ru/20230404/kanada-1862844276.html

СМИ узнали, чем миру грозит засуха в Канаде

СМИ узнали, чем миру грозит засуха в Канаде - РИА Новости, 04.04.2023

СМИ узнали, чем миру грозит засуха в Канаде

Засушливая погода в Канаде может привести к сокращению урожая и создать угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:20

2023-04-04T11:20

2023-04-04T11:31

экономика

канада

саскачеван

манитоба

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Засушливая погода в Канаде может привести к сокращению урожая и создать угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках, передает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, начало 2023 года стало вторым самым засушливым за последние 45 лет. По данным министерства сельского хозяйства Канады, с 1 сентября 2022 года в ключевых провинциях выращивания пшеницы, включая Альберту, Саскачеван и Манитобу, выпало менее 60% от среднего количества осадков. Согласно информации агентства, засушливые условия могут помешать весенней посадке и росту урожая. По данным агентства, ситуация осложняется из-за неопределенности в отношении экспорта пшеницы из черноморского региона и засушливой погоды в некоторых районах США. Как отмечает агентство, это все может привести к сокращению производства. Как отмечает агентство, Канада занимает первое место в мире по выращиванию рапса и является крупным экспортером пшеницы.

https://ria.ru/20230401/zerno-1862344626.html

канада

саскачеван

манитоба

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, канада, саскачеван, манитоба