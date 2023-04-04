https://ria.ru/20230404/kanada-1862844276.html
СМИ узнали, чем миру грозит засуха в Канаде
СМИ узнали, чем миру грозит засуха в Канаде - РИА Новости, 04.04.2023
СМИ узнали, чем миру грозит засуха в Канаде
Засушливая погода в Канаде может привести к сокращению урожая и создать угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:20
2023-04-04T11:20
2023-04-04T11:31
экономика
канада
саскачеван
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Засушливая погода в Канаде может привести к сокращению урожая и создать угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках, передает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, начало 2023 года стало вторым самым засушливым за последние 45 лет. По данным министерства сельского хозяйства Канады, с 1 сентября 2022 года в ключевых провинциях выращивания пшеницы, включая Альберту, Саскачеван и Манитобу, выпало менее 60% от среднего количества осадков. Согласно информации агентства, засушливые условия могут помешать весенней посадке и росту урожая. По данным агентства, ситуация осложняется из-за неопределенности в отношении экспорта пшеницы из черноморского региона и засушливой погоды в некоторых районах США. Как отмечает агентство, это все может привести к сокращению производства. Как отмечает агентство, Канада занимает первое место в мире по выращиванию рапса и является крупным экспортером пшеницы.
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канада
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, канада, саскачеван, манитоба
Экономика, Канада, Саскачеван, Манитоба
СМИ узнали, чем миру грозит засуха в Канаде
Bloomberg: засушливая погода в Канаде может привести к дефициту пшеницы на мировых рынках
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Засушливая погода в Канаде может привести к сокращению урожая и создать угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках, передает агентство Bloomberg
.
Как отмечает агентство, начало 2023 года стало вторым самым засушливым за последние 45 лет. По данным министерства сельского хозяйства Канады, с 1 сентября 2022 года в ключевых провинциях выращивания пшеницы, включая Альберту, Саскачеван и Манитобу, выпало менее 60% от среднего количества осадков.
Согласно информации агентства, засушливые условия могут помешать весенней посадке и росту урожая.
«
"Пытаться посадить семена на нужную глубину в почву становится чем-то вроде искусства, потому что обычно нужно сеять во влажную среду", - приводит агентство слова вице-президента ассоциации сельскохозяйственных производителей провинции Саскачеван Билла Прибыльски.
По данным агентства, ситуация осложняется из-за неопределенности в отношении экспорта пшеницы из черноморского региона и засушливой погоды в некоторых районах США. Как отмечает агентство, это все может привести к сокращению производства.
Как отмечает агентство, Канада занимает первое место в мире по выращиванию рапса и является крупным экспортером пшеницы.
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