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Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США - РИА Новости, 04.04.2023
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03:39 04.04.2023 (обновлено: 10:17 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/izolyatsiya-1862792959.html
Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США
Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США - РИА Новости, 04.04.2023
Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США
Покупка Японией российской нефти по ценам выше потолка говорит о крахе американской политики изоляции Москвы, написал в Twitter французский политик, бывший... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:39
2023-04-04T10:17
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Покупка Японией российской нефти по ценам выше потолка говорит о крахе американской политики изоляции Москвы, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее издание WSJ сообщило, что Япония закупает российскую нефть по ценам, превышающим установленный потолок в 60 долларов за баррель. Лимит цен стал действовать 5 декабря по решению коалиции стран G7 и ЕС. В ответ Москва запретила поставлять нефть по контрактам, которые подразумевают использование этого механизма.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
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цены на нефть, япония, москва, франция, европарламент, g7, twitter
Цены на нефть, Япония, Москва, Франция, Европарламент, G7, Twitter
Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США

Французский политик Филиппо заявил о нежелании Токио следовать политике изоляции России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Покупка Японией российской нефти по ценам выше потолка говорит о крахе американской политики изоляции Москвы, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее издание WSJ сообщило, что Япония закупает российскую нефть по ценам, превышающим установленный потолок в 60 долларов за баррель. Лимит цен стал действовать 5 декабря по решению коалиции стран G7 и ЕС. В ответ Москва запретила поставлять нефть по контрактам, которые подразумевают использование этого механизма.
«
"Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России! Давайте и мы перестанем тупо следовать этому смертельному для нас плану", — призвал политик.
Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
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