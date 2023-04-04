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Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США
Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США - РИА Новости, 04.04.2023
Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США
Покупка Японией российской нефти по ценам выше потолка говорит о крахе американской политики изоляции Москвы, написал в Twitter французский политик, бывший... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T03:39
2023-04-04T03:39
2023-04-04T10:17
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Покупка Японией российской нефти по ценам выше потолка говорит о крахе американской политики изоляции Москвы, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее издание WSJ сообщило, что Япония закупает российскую нефть по ценам, превышающим установленный потолок в 60 долларов за баррель. Лимит цен стал действовать 5 декабря по решению коалиции стран G7 и ЕС. В ответ Москва запретила поставлять нефть по контрактам, которые подразумевают использование этого механизма.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
https://ria.ru/20230403/ministr-1862540916.html
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цены на нефть, япония, москва, франция, европарламент, g7, twitter
Цены на нефть, Япония, Москва, Франция, Европарламент, G7, Twitter
Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США
Французский политик Филиппо заявил о нежелании Токио следовать политике изоляции России