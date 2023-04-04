https://ria.ru/20230404/izolyatsiya-1862792959.html

Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США

Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США - РИА Новости, 04.04.2023

Во Франции рассказали, как покупка нефти нарушила антироссийские планы США

Покупка Японией российской нефти по ценам выше потолка говорит о крахе американской политики изоляции Москвы, написал в Twitter французский политик, бывший... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T03:39

2023-04-04T03:39

2023-04-04T10:17

цены на нефть

япония

москва

франция

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Покупка Японией российской нефти по ценам выше потолка говорит о крахе американской политики изоляции Москвы, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее издание WSJ сообщило, что Япония закупает российскую нефть по ценам, превышающим установленный потолок в 60 долларов за баррель. Лимит цен стал действовать 5 декабря по решению коалиции стран G7 и ЕС. В ответ Москва запретила поставлять нефть по контрактам, которые подразумевают использование этого механизма.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.

https://ria.ru/20230403/ministr-1862540916.html

япония

москва

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