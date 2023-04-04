https://ria.ru/20230404/istrebiteli-1863051242.html

Истребители ВВС Британии приступили к охране неба над странами Балтии

Истребители ВВС Британии приступили к охране неба над странами Балтии - РИА Новости, 04.04.2023

Истребители ВВС Британии приступили к охране неба над странами Балтии

Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Великобритании от ВВС Германии прошла на... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T23:57

2023-04-04T23:57

2023-04-04T23:57

в мире

эстония

великобритания

балтия

ханно певкур

нато

eurofighter typhoon

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Великобритании от ВВС Германии прошла на авиабазе Эмари под Таллином, сообщила во вторник пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии. "Пилоты ВВС Великобритании вместе с истребителями Eurofighter Typhoon сменили контингент ВВС Германии с истребителями того же типа. Прибывшие в Эмари самолеты будут нести круглосуточное дежурство на авиабазе, при необходимости выполнять полеты по определению принадлежности самолетов, приблизившихся к воздушному пространству страны и проводить регулярные учебные полеты", - говорится в сообщении. С 2014 года Великобритания приняла участие в трех миссиях по обеспечению воздушной безопасности в Эмари. "Эстония высоко ценит миссию воздушной безопасности НАТО, которая действует с авиабазы Эмари с 2014 года. Эта миссия несет в себе послание сдерживания и демонстрирует непоколебимую волю НАТО защищать не только Эстонию, но и весь альянс", - сказал на церемонии министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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великобритания

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в мире, эстония, великобритания, балтия, ханно певкур, нато, eurofighter typhoon