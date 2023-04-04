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Истребители ВВС Британии приступили к охране неба над странами Балтии - РИА Новости, 04.04.2023
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23:57 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/istrebiteli-1863051242.html
Истребители ВВС Британии приступили к охране неба над странами Балтии
Истребители ВВС Британии приступили к охране неба над странами Балтии - РИА Новости, 04.04.2023
Истребители ВВС Британии приступили к охране неба над странами Балтии
Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Великобритании от ВВС Германии прошла на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T23:57
2023-04-04T23:57
в мире
эстония
великобритания
балтия
ханно певкур
нато
eurofighter typhoon
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Великобритании от ВВС Германии прошла на авиабазе Эмари под Таллином, сообщила во вторник пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии. "Пилоты ВВС Великобритании вместе с истребителями Eurofighter Typhoon сменили контингент ВВС Германии с истребителями того же типа. Прибывшие в Эмари самолеты будут нести круглосуточное дежурство на авиабазе, при необходимости выполнять полеты по определению принадлежности самолетов, приблизившихся к воздушному пространству страны и проводить регулярные учебные полеты", - говорится в сообщении. С 2014 года Великобритания приняла участие в трех миссиях по обеспечению воздушной безопасности в Эмари. "Эстония высоко ценит миссию воздушной безопасности НАТО, которая действует с авиабазы Эмари с 2014 года. Эта миссия несет в себе послание сдерживания и демонстрирует непоколебимую волю НАТО защищать не только Эстонию, но и весь альянс", - сказал на церемонии министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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в мире, эстония, великобритания, балтия, ханно певкур, нато, eurofighter typhoon
В мире, Эстония, Великобритания, Балтия, Ханно Певкур, НАТО, Eurofighter Typhoon
Истребители ВВС Британии приступили к охране неба над странами Балтии

Истребители ВВС Великобритании приступили к охране неба над Эстонией и странами Балтии

CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665
Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Великобритании от ВВС Германии прошла на авиабазе Эмари под Таллином, сообщила во вторник пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии.
"Пилоты ВВС Великобритании вместе с истребителями Eurofighter Typhoon сменили контингент ВВС Германии с истребителями того же типа. Прибывшие в Эмари самолеты будут нести круглосуточное дежурство на авиабазе, при необходимости выполнять полеты по определению принадлежности самолетов, приблизившихся к воздушному пространству страны и проводить регулярные учебные полеты", - говорится в сообщении.
С 2014 года Великобритания приняла участие в трех миссиях по обеспечению воздушной безопасности в Эмари.
"Эстония высоко ценит миссию воздушной безопасности НАТО, которая действует с авиабазы Эмари с 2014 года. Эта миссия несет в себе послание сдерживания и демонстрирует непоколебимую волю НАТО защищать не только Эстонию, но и весь альянс", - сказал на церемонии министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
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