https://ria.ru/20230404/istrebiteli-1862973287.html

Глава Минобороны Украины рассказал, что попросил у Санта-Клауса

Глава Минобороны Украины рассказал, что попросил у Санта-Клауса - РИА Новости, 04.04.2023

Глава Минобороны Украины рассказал, что попросил у Санта-Клауса

Поставка истребителей является основной темой переговоров Украины с западными партнерами, заявил во вторник министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:54

2023-04-04T16:54

2023-04-04T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

польша

сергей лавров

алексей резников

нато

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Поставка истребителей является основной темой переговоров Украины с западными партнерами, заявил во вторник министр обороны страны Алексей Резников. Ранее в понедельник глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29. "Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов непременно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте", - написал Резников в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также поблагодарил Словакию и Польшу за передачу истребителей МиГ-29. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии также сообщило, что приняло решение о передаче своих истребителей МиГ-29 Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставки боевых самолетов Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230224/nato-1854129447.html

https://ria.ru/20230323/ukraintsy-1860022083.html

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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, алексей резников, нато, санта-клаус, миг-29