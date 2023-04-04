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Белорусские ракетчики отправились в Россию на обучение - РИА Новости, 04.04.2023
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11:43 04.04.2023 (обновлено: 12:35 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/iskander-1862852515.html
Белорусские ракетчики отправились в Россию на обучение
Белорусские ракетчики отправились в Россию на обучение - РИА Новости, 04.04.2023
Белорусские ракетчики отправились в Россию на обучение
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии отправились в Россию на обучение, сообщили в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:43
2023-04-04T12:35
безопасность
россия
белоруссия
искандер-м
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии отправились в Россию на обучение, сообщили в Минобороны республики."Основными вопросами для изучения станут дальнейшее совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве отметили, что также "личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов" для тактического ракетного комплекса "Искандер-М", который ранее передали белорусской стороне.Глава российского Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства подтвердил отправку ОТРК и начало обучения на одном из полигонов.Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
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безопасность, россия, белоруссия, искандер-м
Безопасность, Россия, Белоруссия, Искандер-М
Белорусские ракетчики отправились в Россию на обучение

Расчеты "Искандеров-М" ракетных войск Белоруссии отправились в Россию на обучение

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкРазвертывание пусковой установки во время тренировки расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер"
Развертывание пусковой установки во время тренировки расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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Развертывание пусковой установки во время тренировки расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии отправились в Россию на обучение, сообщили в Минобороны республики.
"Основными вопросами для изучения станут дальнейшее совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков", — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что также "личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов" для тактического ракетного комплекса "Искандер-М", который ранее передали белорусской стороне.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства подтвердил отправку ОТРК и начало обучения на одном из полигонов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями.
По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
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