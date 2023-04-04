https://ria.ru/20230404/iskander-1862852515.html

Белорусские ракетчики отправились в Россию на обучение

Белорусские ракетчики отправились в Россию на обучение - РИА Новости, 04.04.2023

Белорусские ракетчики отправились в Россию на обучение

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии отправились в Россию на обучение, сообщили в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:43

2023-04-04T11:43

2023-04-04T12:35

безопасность

россия

белоруссия

искандер-м

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии отправились в Россию на обучение, сообщили в Минобороны республики."Основными вопросами для изучения станут дальнейшее совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве отметили, что также "личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов" для тактического ракетного комплекса "Искандер-М", который ранее передали белорусской стороне.Глава российского Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства подтвердил отправку ОТРК и начало обучения на одном из полигонов.Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, искандер-м