https://ria.ru/20230404/internet-1862892573.html

По всей Британии тысячи пользователей Virgin Media остались без интернета

По всей Британии тысячи пользователей Virgin Media остались без интернета - РИА Новости, 04.04.2023

По всей Британии тысячи пользователей Virgin Media остались без интернета

Тысячи пользователей британского провайдера Virgin Media остались без интернета, сообщает во вторник газета Independent. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T13:32

2023-04-04T13:32

2023-04-04T13:32

технологии

ричард брэнсон

boeing 747

virgin group

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тысячи пользователей британского провайдера Virgin Media остались без интернета, сообщает во вторник газета Independent. По ее данным, британский сайт Downdetector, регистрирующий сбои в сети, получил массу сообщений о перебоях в работе Virgin Media. Пользователи жалуются на перебои в работе проводного интернета (74%) или полное отключение от сети (24%). Представители Virgin Media признали проблему и заявили, что работают над ее устранением. Virgin Media входит в международный конгломерат Virgin Group британского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Во вторник утром компания Брэнсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полетами, подала заявление о банкротстве. В январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолета Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. В марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования. Позднее телеканал CNBC со ссылкой на главного исполнительного директора компании Дэна Харта сообщил, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность на период "обозримого будущего" и уволит около 90% всех сотрудников после неудачи.

https://ria.ru/20230331/internet-1862005310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ричард брэнсон, boeing 747, virgin group