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По всей Британии тысячи пользователей Virgin Media остались без интернета - РИА Новости, 04.04.2023
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13:32 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/internet-1862892573.html
По всей Британии тысячи пользователей Virgin Media остались без интернета
По всей Британии тысячи пользователей Virgin Media остались без интернета - РИА Новости, 04.04.2023
По всей Британии тысячи пользователей Virgin Media остались без интернета
Тысячи пользователей британского провайдера Virgin Media остались без интернета, сообщает во вторник газета Independent. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T13:32
2023-04-04T13:32
технологии
ричард брэнсон
boeing 747
virgin group
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тысячи пользователей британского провайдера Virgin Media остались без интернета, сообщает во вторник газета Independent. По ее данным, британский сайт Downdetector, регистрирующий сбои в сети, получил массу сообщений о перебоях в работе Virgin Media. Пользователи жалуются на перебои в работе проводного интернета (74%) или полное отключение от сети (24%). Представители Virgin Media признали проблему и заявили, что работают над ее устранением. Virgin Media входит в международный конгломерат Virgin Group британского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Во вторник утром компания Брэнсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полетами, подала заявление о банкротстве. В январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолета Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. В марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования. Позднее телеканал CNBC со ссылкой на главного исполнительного директора компании Дэна Харта сообщил, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность на период "обозримого будущего" и уволит около 90% всех сотрудников после неудачи.
https://ria.ru/20230331/internet-1862005310.html
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Новости
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РИА Новости
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технологии, ричард брэнсон, boeing 747, virgin group
Технологии, Ричард Брэнсон, Boeing 747, Virgin Group
По всей Британии тысячи пользователей Virgin Media остались без интернета

По всей Британии тысячи пользователей провайдера Virgin Media остались без интернета

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Fotolia / undrey
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тысячи пользователей британского провайдера Virgin Media остались без интернета, сообщает во вторник газета Independent.
По ее данным, британский сайт Downdetector, регистрирующий сбои в сети, получил массу сообщений о перебоях в работе Virgin Media. Пользователи жалуются на перебои в работе проводного интернета (74%) или полное отключение от сети (24%).
Представители Virgin Media признали проблему и заявили, что работают над ее устранением.
Virgin Media входит в международный конгломерат Virgin Group британского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Во вторник утром компания Брэнсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полетами, подала заявление о банкротстве.
В январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолета Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. В марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования. Позднее телеканал CNBC со ссылкой на главного исполнительного директора компании Дэна Харта сообщил, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность на период "обозримого будущего" и уволит около 90% всех сотрудников после неудачи.
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