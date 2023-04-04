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Глава ТПП рассказал о желании индийских компаний сотрудничать с Россией - РИА Новости, 04.04.2023
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21:47 04.04.2023 (обновлено: 21:56 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/indiya-1863035127.html
Глава ТПП рассказал о желании индийских компаний сотрудничать с Россией
Глава ТПП рассказал о желании индийских компаний сотрудничать с Россией - РИА Новости, 04.04.2023
Глава ТПП рассказал о желании индийских компаний сотрудничать с Россией
Индийские компании проявляют серьезный интерес к работе с Россией, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T21:47
2023-04-04T21:56
экономика
россия
индия
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
экспоцентр
коммерческая недвижимость
центр международной торговли
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Индийские компании проявляют серьезный интерес к работе с Россией, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. С 3 апреля в Индии начал работу форум, организованный торгово-промышленной палатой России и федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI). Мероприятие проходит под патронатом президента торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, который возглавляет российскую делегацию. "Судя по тому, как шла подготовка, мне показалось, что очень серьезный интерес, потому что Федерация торговых палат Индии сделала платформу, где можно было подобрать партнера, где можно было о себе рассказать, чтобы индийские партнеры узнали. На эту платформу вышли более 200 индийских предприятий, мы понимаем, что интерес есть и достаточно серьезный", - сказал Катырин в ходе открытия почетного представительства торгово-промышленной палаты России в Индии. Катырин призвал российский бизнес больше рассказываться о себе и своих потребностях иностранным партнерам. "Чем дальше мы будем работать, чем больше рассказывать – о регионах, об отраслях, о возможностях, о том, где с уходом западных компаний у нас появились пустоты, где есть возможность себя проявить, где есть возможность заработать – тем больше интереса будет со стороны индийских компаний", - сказал глава ТПП России. Российская торгово-промышленная палата отметила, что индийские партнеры подготовили насыщенную деловую программу – помимо форума в рамках визита российской делегации пройдет подписание обновленного соглашения о сотрудничестве, посещение специальных экономических зон промышленного развития и открытие офиса почетного представителя ТПП России в Индии. Также состоится презентация программы выставочных мероприятий "Экспоцентра" после 2023 года, а также конгрессных возможностей и планов развития Центра международной торговли. Основной целью визита является укрепление отношений с объединениями предпринимателей Индии, содействие установлению прямых контактов отечественного бизнеса с индийским предпринимательским сообществом, а также ознакомление с новыми возможностями сотрудничества, отметила палата.
https://ria.ru/20230320/kitay-1859096846.html
https://ria.ru/20220614/komplektuyuschie-1795112558.html
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экономика, россия, индия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, экспоцентр, коммерческая недвижимость, центр международной торговли
Экономика, Россия, Индия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Экспоцентр, Коммерческая недвижимость, Центр международной торговли
Глава ТПП рассказал о желании индийских компаний сотрудничать с Россией

Глава ТПП Катырин: индийские компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Индийские компании проявляют серьезный интерес к работе с Россией, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
С 3 апреля в Индии начал работу форум, организованный торгово-промышленной палатой России и федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI). Мероприятие проходит под патронатом президента торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, который возглавляет российскую делегацию.
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"Судя по тому, как шла подготовка, мне показалось, что очень серьезный интерес, потому что Федерация торговых палат Индии сделала платформу, где можно было подобрать партнера, где можно было о себе рассказать, чтобы индийские партнеры узнали. На эту платформу вышли более 200 индийских предприятий, мы понимаем, что интерес есть и достаточно серьезный", - сказал Катырин в ходе открытия почетного представительства торгово-промышленной палаты России в Индии.
Катырин призвал российский бизнес больше рассказываться о себе и своих потребностях иностранным партнерам.
"Чем дальше мы будем работать, чем больше рассказывать – о регионах, об отраслях, о возможностях, о том, где с уходом западных компаний у нас появились пустоты, где есть возможность себя проявить, где есть возможность заработать – тем больше интереса будет со стороны индийских компаний", - сказал глава ТПП России.
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Российская торгово-промышленная палата отметила, что индийские партнеры подготовили насыщенную деловую программу – помимо форума в рамках визита российской делегации пройдет подписание обновленного соглашения о сотрудничестве, посещение специальных экономических зон промышленного развития и открытие офиса почетного представителя ТПП России в Индии. Также состоится презентация программы выставочных мероприятий "Экспоцентра" после 2023 года, а также конгрессных возможностей и планов развития Центра международной торговли.
Основной целью визита является укрепление отношений с объединениями предпринимателей Индии, содействие установлению прямых контактов отечественного бизнеса с индийским предпринимательским сообществом, а также ознакомление с новыми возможностями сотрудничества, отметила палата.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Индии начал работу форум торгово-промышленной палаты России
3 апреля, 18:36
 
ЭкономикаРоссияИндияСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФЭкспоцентрКоммерческая недвижимостьЦентр международной торговли
 
 
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