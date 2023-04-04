https://ria.ru/20230404/indiya-1862799746.html

Индия сократила импорт и нарастила экспорт вооружений

Индия сократила импорт и нарастила экспорт вооружений - РИА Новости, 04.04.2023

Индия сократила импорт и нарастила экспорт вооружений

Индия сократила импорт вооружений и нарастила их экспорт, увеличив его более чем в восемь раз за последние шесть лет, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T07:24

2023-04-04T07:24

2023-04-04T07:25

в мире

индия

нарендра моди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104431/59/1044315946_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_5786ea767513678c525af9568fe9c813.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Индия сократила импорт вооружений и нарастила их экспорт, увеличив его более чем в восемь раз за последние шесть лет, сообщило минобороны страны. "Инициатива "Самодостаточная Индия" помогла стране, поощряя местное проектирование, разработку и производство оборонного оборудования в стране, тем самым снижая зависимость от импорта в долгосрочной перспективе. Расходы на оборонные закупки из иностранных источников сократились с 46% от общих расходов в 2018-19 годах до 36,7% в декабре 2022 года", - отметило министерство. По данным ведомства, экспорт Индии в сфере обороны с 2016-17 годов вырос более чем в восемь раз. Программа "Самодостаточная Индия" была объявлена премьер-министром страны Нарендрой Моди в мае 2020 года. Цель кампании состоит в том, чтобы сделать Индию самостоятельной в ключевых секторах экономики и повысить устойчивость к будущим геоэкономическим потрясениям.

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862178577.html

https://ria.ru/20230330/indiya-1861995971.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, нарендра моди