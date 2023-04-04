https://ria.ru/20230404/indiya-1862799746.html
Индия сократила импорт и нарастила экспорт вооружений
Индия сократила импорт и нарастила экспорт вооружений - РИА Новости, 04.04.2023
Индия сократила импорт и нарастила экспорт вооружений
Индия сократила импорт вооружений и нарастила их экспорт, увеличив его более чем в восемь раз за последние шесть лет, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T07:24
2023-04-04T07:24
2023-04-04T07:25
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Индия сократила импорт вооружений и нарастила их экспорт, увеличив его более чем в восемь раз за последние шесть лет, сообщило минобороны страны. "Инициатива "Самодостаточная Индия" помогла стране, поощряя местное проектирование, разработку и производство оборонного оборудования в стране, тем самым снижая зависимость от импорта в долгосрочной перспективе. Расходы на оборонные закупки из иностранных источников сократились с 46% от общих расходов в 2018-19 годах до 36,7% в декабре 2022 года", - отметило министерство. По данным ведомства, экспорт Индии в сфере обороны с 2016-17 годов вырос более чем в восемь раз. Программа "Самодостаточная Индия" была объявлена премьер-министром страны Нарендрой Моди в мае 2020 года. Цель кампании состоит в том, чтобы сделать Индию самостоятельной в ключевых секторах экономики и повысить устойчивость к будущим геоэкономическим потрясениям.
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862178577.html
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в мире, индия, нарендра моди
В мире, Индия, Нарендра Моди
Индия сократила импорт и нарастила экспорт вооружений
Минобороны Индии сообщило о сокращении импорта и наращивании экспорта вооружений
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр – РИА Новости. Индия сократила импорт вооружений и нарастила их экспорт, увеличив его более чем в восемь раз за последние шесть лет, сообщило минобороны страны.
"Инициатива "Самодостаточная Индия" помогла стране, поощряя местное проектирование, разработку и производство оборонного оборудования в стране, тем самым снижая зависимость от импорта в долгосрочной перспективе. Расходы на оборонные закупки из иностранных источников сократились с 46% от общих расходов в 2018-19 годах до 36,7% в декабре 2022 года", - отметило министерство.
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По данным ведомства, экспорт Индии в сфере обороны с 2016-17 годов вырос более чем в восемь раз.
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"В 2016-17 годах оборонный экспорт составил 15,2 миллиарда рупий (184,7 миллиона долларов), который на сегодняшний день вырос до 138 миллиардов рупий (1,67 миллиарда долларов)", - сообщило минобороны.
Программа "Самодостаточная Индия" была объявлена премьер-министром страны Нарендрой Моди
в мае 2020 года. Цель кампании состоит в том, чтобы сделать Индию самостоятельной в ключевых секторах экономики и повысить устойчивость к будущим геоэкономическим потрясениям.
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