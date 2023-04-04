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Российские артиллеристы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя - РИА Новости, 04.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 04.04.2023 (обновлено: 06:47 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/gulyaypole-1862794771.html
Российские артиллеристы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя
Российские артиллеристы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя - РИА Новости, 04.04.2023
Российские артиллеристы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя
Российские артиллеристы нанесли огневое поражение по скоплению украинских войск в районе Гуляйполя, уничтожив до 15 боевиков, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T05:03
2023-04-04T06:47
специальная военная операция на украине
безопасность
александр гордеев (полковник)
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли огневое поражение по скоплению украинских войск в районе Гуляйполя, уничтожив до 15 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "На Запорожском направлении в ходе доразведки района беспилотной авиацией было вскрыто скопление до 50 боевиков, четырех единиц боевой техники в районе населенного пункта Гуляйполе. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Мста" было нанесено противнику огневое поражение. По данным радиоперехватов, уничтожено до 15 боевиков и один автомобиль", — сказал он. Кроме того, на Запорожском направлении расчеты орудий "Гиацинт-Б" нанесли удар по взводному опорному пункту противника в районе населенного пункта Малые Щербаки, в результате которого удалось уничтожить артиллерийское орудие "Нона-СВК" и до десяти украинских военных.
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безопасность, александр гордеев (полковник), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник), Россия
Российские артиллеристы нанесли огневое поражение ВСУ в районе Гуляйполя

Российские артиллеристы нанесли поражение ВСУ в районе Гуляйполя, уничтожено 15 боевиков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли огневое поражение по скоплению украинских войск в районе Гуляйполя, уничтожив до 15 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"На Запорожском направлении в ходе доразведки района беспилотной авиацией было вскрыто скопление до 50 боевиков, четырех единиц боевой техники в районе населенного пункта Гуляйполе. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Мста" было нанесено противнику огневое поражение. По данным радиоперехватов, уничтожено до 15 боевиков и один автомобиль", — сказал он.
Кроме того, на Запорожском направлении расчеты орудий "Гиацинт-Б" нанесли удар по взводному опорному пункту противника в районе населенного пункта Малые Щербаки, в результате которого удалось уничтожить артиллерийское орудие "Нона-СВК" и до десяти украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр Гордеев (полковник)Россия
 
 
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