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Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 04.04.2023
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11:34 04.04.2023 (обновлено: 12:03 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/gruziya-1862848804.html
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 04.04.2023
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин
Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:34
2023-04-04T12:03
в мире
россия
грузия
абхазия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
южная осетия
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в открытии так называемого "второго фронта". Убеждают грузинское руководство в том, что сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии", - сказал Нарышкин журналистам."Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией", - пояснил директор СВР.Нарышкин находится в Минске с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии. Директора СВР во вторник принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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в мире, россия, грузия, абхазия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), южная осетия
В мире, Россия, Грузия, Абхазия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Южная Осетия
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад убеждает Грузию, что сейчас можно вернуть контроль над Абхазией и РЮО

© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Граница Южной Осетии и Грузии. Архивное фото
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в открытии так называемого "второго фронта". Убеждают грузинское руководство в том, что сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии", - сказал Нарышкин журналистам.
"Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией", - пояснил директор СВР.
Нарышкин находится в Минске с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии. Директора СВР во вторник принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Премьер Грузии заявил, что власть не допустит открытия второго фронта
12 марта, 21:00
 
В миреРоссияГрузияАбхазияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Южная Осетия
 
 
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