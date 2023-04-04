https://ria.ru/20230404/gruziya-1862848804.html

Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин

Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 04.04.2023

Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин

Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T11:34

2023-04-04T11:34

2023-04-04T12:03

в мире

россия

грузия

абхазия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

южная осетия

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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в открытии так называемого "второго фронта". Убеждают грузинское руководство в том, что сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии", - сказал Нарышкин журналистам."Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией", - пояснил директор СВР.Нарышкин находится в Минске с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии. Директора СВР во вторник принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20230312/front-1857399441.html

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грузия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, грузия, абхазия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), южная осетия