https://ria.ru/20230404/gruziya-1862848804.html
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 04.04.2023
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин
Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T11:34
2023-04-04T11:34
2023-04-04T12:03
в мире
россия
грузия
абхазия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
южная осетия
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в открытии так называемого "второго фронта". Убеждают грузинское руководство в том, что сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии", - сказал Нарышкин журналистам."Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией", - пояснил директор СВР.Нарышкин находится в Минске с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии. Директора СВР во вторник принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20230312/front-1857399441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, абхазия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), южная осетия
В мире, Россия, Грузия, Абхазия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Южная Осетия
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад убеждает Грузию, что сейчас можно вернуть контроль над Абхазией и РЮО