https://ria.ru/20230404/grey-1862822786.html
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа - РИА Новости, 04.04.2023
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа
Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал в своем Telegram-канале о ДТП, в которое он попал на съемках клипа на трек "Текелди". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:52
2023-04-04T10:52
2023-04-04T10:52
шоубиз
знаменитости
дтп
звезды
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862823388_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2859bf243af43a159abcb464bb0a626b.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал в своем Telegram-канале о ДТП, в которое он попал на съемках клипа на трек "Текелди". Он также добавил, что ему пришлось перенести несколько концертов из-за полученных травм. По информации СМИ, Юльякшин сломал руку, ключицу и грудину. Сам артист не подтвердил, но и не опроверг новости о полученных травмах.Элвин Грей – российский рэпер, заслуженный артист Башкортостана и Татарстана. В 2020 году он стал советником главы Башкортостана Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики.
https://ria.ru/20230330/degtyareva-1861817832.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862823388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89feaa9d91dcafdce5e3787927dc379b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, дтп, звезды, происшествия
Шоубиз, Знаменитости, ДТП, звезды, Происшествия
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП и получил травмы на съемках клипа "Текелди"
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости.
Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал
в своем Telegram-канале о ДТП, в которое он попал на съемках клипа на трек "Текелди".
«
"Теперь в моей трудовой книжке можно дописать: "Каскадер". Вот такая ситуация произошла на съемках клипа "Текелди". Не повторяйте наших ошибок", – написал музыкант.
Он также добавил, что ему пришлось перенести несколько концертов из-за полученных травм.
«
"Придется скорректировать график концертов. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание. Посовещавшись с врачами, взял месяц на восстановление", – сообщил исполнитель.
По информации СМИ, Юльякшин сломал руку, ключицу и грудину. Сам артист не подтвердил, но и не опроверг новости о полученных травмах.
Элвин Грей – российский рэпер, заслуженный артист Башкортостана и Татарстана. В 2020 году он стал советником главы Башкортостана Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики.
"Очень мучаюсь": звезда шоу "Голос. Дети" пожаловалась на последствия ДТП