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Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа

Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа - РИА Новости, 04.04.2023

Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа

Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал в своем Telegram-канале о ДТП, в которое он попал на съемках клипа на трек "Текелди". РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:52

2023-04-04T10:52

2023-04-04T10:52

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал в своем Telegram-канале о ДТП, в которое он попал на съемках клипа на трек "Текелди". Он также добавил, что ему пришлось перенести несколько концертов из-за полученных травм. По информации СМИ, Юльякшин сломал руку, ключицу и грудину. Сам артист не подтвердил, но и не опроверг новости о полученных травмах.Элвин Грей – российский рэпер, заслуженный артист Башкортостана и Татарстана. В 2020 году он стал советником главы Башкортостана Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики.

https://ria.ru/20230330/degtyareva-1861817832.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, дтп, звезды, происшествия