Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:52 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/grey-1862822786.html
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа - РИА Новости, 04.04.2023
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа
Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал в своем Telegram-канале о ДТП, в которое он попал на съемках клипа на трек "Текелди". РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T10:52
2023-04-04T10:52
шоубиз
знаменитости
дтп
звезды
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862823388_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2859bf243af43a159abcb464bb0a626b.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал в своем Telegram-канале о ДТП, в которое он попал на съемках клипа на трек "Текелди". Он также добавил, что ему пришлось перенести несколько концертов из-за полученных травм. По информации СМИ, Юльякшин сломал руку, ключицу и грудину. Сам артист не подтвердил, но и не опроверг новости о полученных травмах.Элвин Грей – российский рэпер, заслуженный артист Башкортостана и Татарстана. В 2020 году он стал советником главы Башкортостана Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики.
https://ria.ru/20230330/degtyareva-1861817832.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862823388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89feaa9d91dcafdce5e3787927dc379b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, дтп, звезды, происшествия
Шоубиз, Знаменитости, ДТП, звезды, Происшествия
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа

Рэпер Элвин Грей попал в ДТП и получил травмы на съемках клипа "Текелди"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПевец Элвин Грей
Певец Элвин Грей - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал в своем Telegram-канале о ДТП, в которое он попал на съемках клипа на трек "Текелди".
«

"Теперь в моей трудовой книжке можно дописать: "Каскадер". Вот такая ситуация произошла на съемках клипа "Текелди". Не повторяйте наших ошибок", – написал музыкант.

Он также добавил, что ему пришлось перенести несколько концертов из-за полученных травм.
«
"Придется скорректировать график концертов. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание. Посовещавшись с врачами, взял месяц на восстановление", – сообщил исполнитель.
По информации СМИ, Юльякшин сломал руку, ключицу и грудину. Сам артист не подтвердил, но и не опроверг новости о полученных травмах.
Элвин Грей – российский рэпер, заслуженный артист Башкортостана и Татарстана. В 2020 году он стал советником главы Башкортостана Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодежной политики.
Певица Ярослава Дегтярёва выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
"Очень мучаюсь": звезда шоу "Голос. Дети" пожаловалась на последствия ДТП
30 марта, 13:11
 
ШоубизЗнаменитостиДТПзвездыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала