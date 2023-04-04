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Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 послов
Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 послов - РИА Новости, 04.04.2023
Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 послов
Президент России Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 послов, в том числе США, ЕС, Сирии и Ирака, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:24
2023-04-04T15:24
2023-04-04T15:32
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 послов, в том числе США, ЕС, Сирии и Ирака, сообщает пресс-служба Кремля."Пятого апреля президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.Отмечается, что верительные грамоты Путину вручат Якоб Хеннингсен (Дания), Виктор Альфредо Вердун Битар (Парагвай), Роберт Квиле (Норвегия), Лусиано Нкого Ндонг Айекаба (Экваториальная Гвинея), Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх (Оман), Башар Джаафари (Сирия), Ненад Колев (Северная Македония), Пенгиран Мухаммад Хусаини Бин Алауддин (Бруней-Даруссалам), Эдуардо Вильегас Мехиас (Мексика), Хуан Рамон Эльвир Сальгадо (Гондурас), Амброуз Мутинири (Зимбабве), Алхас Алексеевич Квициниа (Абхазия), Линн Мари Трейси (США), Кахтан Таха Халаф Джанаби (Ирак), Пичкхун Паня (Камбоджа), Ньянкой Аба (Гвинейская Республика), Ролан Робер Галараг (Европейский Союз).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, сирия, евросоюз
Владимир Путин, США, Сирия, Евросоюз
Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 послов
Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 послов, в том числе США и Сирии